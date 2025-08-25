Paskaičiavo, kaip per savaitę kito kuro ir degalų kainos

Agentūros duomenimis, didmeninė vidutinė gamtinių dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF per savaitę smuko 1,8 proc. – iki 32,9 Eur/MWh. Ankstesnę savaitę, rugpjūčio 11–15 dienomis, jis buvo 33,5 Eur/MWh.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius dujų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1–3 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 32–35 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 51,8 proc., o Europos saugyklose – apie 75,6 proc.
Rugpjūčio 18–22 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai patiekta 411,6 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 263,6 GWh. Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 4,5 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas per savaitę padidėjo 79,8 proc., suvartota 138,7 GWh gamtinių dujų.
Tuo metu vidutinė nagrinėjamos savaitės Brent naftos kaina siekė 66,9 USD/bbl ir buvo 1,1 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai sudarė 66,2 USD/bbl.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1–2 USD/bbl didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 65–70 USD/bbl ribose.
Per savaitę šalies degalinėse sumažėjo ir degalų kainos. Pasak LEA, nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos sumažėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje 0,1–0,6 proc., padidėjo Estijoje 0,2 proc., o Lenkijoje kaina nepakito. Dyzelino vidutinės kainos sumažėjo visose lyginamose šalyse 0,4–2,6 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas vėl yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje.
Palyginti su ES šalių degalų kainų svertiniais vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 13,6 proc., o dyzelino – 2,8 proc. mažesnė.
Per savaitę pabrango elektra ir biokuras,
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje per savaitę dėl mažėjusios elektros energijos generacijos regione bei didėjusio elektros energijos vartojimo padidėjo 27 proc. – iki 103 Eur/MWh, skelbia agentūra.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje aptariamu laikotarpiu, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 6,4 proc. – iki 193,6 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 145 GWh, arba 8,6 proc. mažiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 75 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Švedijos.
Daugiausia elektros per praėjusią savaitę pagamino vėjo elektrinės – 56,3 GWh elektros energijos – tai 3,7 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Saulės elektrinės pagamino 13,3 proc. mažiau (46,7 GWh) nei ankstesnę savaitę, 12,5 proc. mažiau (15,4GWh) elektros energijos generavo hidroelektrinės, o šiluminės elektrinės – 21,7 proc. mažiau (19,2 GWh).
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 17,45 Eur/MWh, ji padidėjo 0,2 proc.
Palyginimui, pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 18,75 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 19,50 Eur/MWh.
