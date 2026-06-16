LEA vadovė: šildymo kompensacijas gali gauti apie 25 proc. daugiau žmonių

„2024–2025 metų šildymo sezoną kompensaciją už šildymą per mėnesį vidutiniškai gavo apie 161 tūkst. asmenų ir tai sudaro beveik 6 proc. Lietuvos gyventojų“, – antradienį LRT radijui sakė Agnė Bagočiutė.
„Prognozuojama, kad 2025–2026 metų šildymo kompensacijų gavėjų skaičius bus didesnis ir gali siekti beveik 200 tūkst. asmenų, tačiau galutiniai duomenys bus tik liepos mėnesį, todėl šiuo metu galima daryti tik prielaidas“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, Seimui pernai panaikinus 9 proc. PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12 procentų.
LEA duomenimis, Lietuvoje kainų vidurkis 2025 metų spalio – šių metų balandžio mėnesiais augo 5 proc. ir siekė 7,79 cento už kilovatvalandę (praėjusį šildymo sezoną – 7,42 cento).
Tarp didžiųjų miestų mažiausia kaina buvo Šiauliuose – 6,38 cento – ir Klaipėdoje – 6,8 cento, o didžiausia – Kaune – 8,54 cento, Vilniuje – 7,44 cento ir Panevėžyje – 7,14 cento.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skelbė, kad lapkričio–kovo mėnesiais vidutinė šilumos kaina buvo apie 12 proc. didesnė negu prieš metus. Tuo metu santykinis šilumos suvartojimas šildomo ploto vienetui augo vidutiniškai apie 21 proc.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, pernai būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas vidutiniškai per mėnesį gavo apie 138 tūkst. asmenų, iš jų: būstą šildant centralizuotai – 95 tūkst., būstą šildant kitomis energijos ir kuro rūšimis – 35,3 tūkst. asmenų.
Naujausi komentarai