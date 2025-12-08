Lietuva iš Europos Komisijos prašo dar 388 mln. eurų

Penktuoju mokėjimo prašymu Lietuva turės atsiskaityti už 5 RRF plano rodiklius – taip iš viso bus atsiskaityta už 111 rodiklių.
Šiuo metu Komisijai iš viso atsiskaityta už 106 RRF plano rodiklius.
Paskutinį, ketvirtąjį Lietuvos prašymą išmokėti 514,5 mln. eurų (atskaičius avansus) RRF plano lėšų EK patvirtino lapkričio viduryje.
Tuomet pranešta, kad šalis sėkmingai įvykdė 39 iš 40 Europos Sąjungos (ES) Tarybos įgyvendinimo sprendime nustatytų reformų ir investicijų rodiklių.
Anot finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, spartus RRF plano įgyvendinimus Lietuvai leido per pusmetį užsitikrinti beveik milijardo eurų finansavimą (beveik 900 mln. atskaičius avansus).
„Tai – svarbus signalas Europos Komisijai ir tarptautiniams partneriams, kad Lietuva yra patikimas RRF lėšų naudotojas, kryptingai investuojantis į ilgalaikį ekonomikos augimą ir atsparumą“, – pranešime teigia K. Vaitiekūnas.
Penktuoju mokėjimo prašymu atsiskaitoma už rodiklį dėl naujos nacionalinio plėtros banko ILTE investavimo politikos – ja patvirtinami nuosavų ILTE lėšų naudojimo skatinamosioms finansinėms priemonėms principai ir tvarka.
Pasak Finansų ministerijos, investicijos į plėtros banko įstatinį kapitalą plėtros bankui leis pritraukti privačių ir tarptautinių investuotojų lėšas veiklos finansavimui ir plėtrai.
Mokėjimo prašymu taip pat atsiskaitoma už dar keturis rodiklius, kurie apima paskolas įmonėms, skatinančioms privačias ir viešojo sektoriaus investicijas į energijos vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančią energetiką, finansuoti žaliąsias ir didelės pridėtinės vertės technologijas, taip prisidedant prie pramonės, gynybos ir saugumo sektorių konkurencingumo.
Tikimasi, kad Komisija sprendimą dėl penktojo RRF mokėjimo pateiks vasario mėnesį, o lėšos Lietuvą pasieks pavasarį.
Spalio duomenimis, Lietuva yra pasiekusi daugiau nei pusę RRF plano rodiklių – 118 iš 216 (55 proc.), yra įgyvendinusi 72 iš 78 reformų veiksmus ir 46 iš 138 investicijų.
Šiuo metu Lietuva yra gavusi 1,82 mlrd. eurų RRF plano lėšų (47,27 proc.), iš jų 1,06 mlrd. eurų subsidijų ir dar 0,76 mlrd. eurų paskolos.
Gavus ketvirtajame mokėjimo prašyme numatytą sumą, Lietuvai bus skirta 2,3 mlrd. eurų numatytų RRF lėšų (60,6 proc.)
Lietuvai skirta RRF plano dalis „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) šaliai iš viso numato 3,8 mlrd. eurų lėšų.
