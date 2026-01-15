Kovą Lietuva turėtų gauti dar per 360 mln. eurų RRF lėšų

Lietuva pernai gruodį paprašė išmokėti virš 360 mln. eurų atskaičius avansą, o šios lėšos Lietuvą turėtų pasiekti kovo mėnesį.
Pasak pranešimo, penktajame mokėjimo prašyme atsiskaityta už 5 rodiklius, susijusius su nacionalinio plėtros banko ILTE investavimo politika, su skolinimu įmonėms skatinant investicijas į atsinaujinančią energetiką ir aukštos pridėtinės vertės technologijas.
Tai pirminis EK prašymo vertinimas – vėliau jis svarstomas ES Tarybos komitetuose, o jiems pritarus skelbiamas galutinis EK sprendimas ir išmokamos lėšos, teigiama pranešime.
Iki galutinio termino – šių metų rugpjūčio 31-osios – Lietuva kovą ketina pateikti paskutinį, šeštąjį mokėjimo prašymą.
Kaip rašė BNS, pirmąjį šių ketvirtį Lietuva turėtų gauti beveik 1 mlrd. eurų RRF lėšų, pinigai bus nukreipti į ekonomikos augimo skatinimą, struktūrines reformas, investuojami į verslą, energetinį efektyvumą.
EK trečiadienį išmokėjo Lietuvai 464 mln. eurų RRF lėšų. Įskaičius šį mokėjimą, bendra Lietuvai išmokėtų lėšų suma dabar siekia 2,26 mlrd. eurų, arba 58,7 proc. visos Lietuvai skirtos asignavimų sumos.
Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF lėšų.
