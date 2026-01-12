Šią savaitę laukiant 0,5 mlrd. eurų RRF lėšų, Lietuva netrukus prašys dar 60 mln. eurų

Jos teigimu, Lietuva pasirengusi gauti visas ketvirtuoju prašymu jai numatytus pinigus – 598 mln. eurų (atskaičius avansus – 515 mln. eurų), nes jau įgyvendinti visi būtini įsipareigojimai.
Penktadienį skelbta, jog už 39 pasiektus RRF rodiklius Lietuvai iki sausio 13-osios turi būti pervesta 464 mln. eurų.
Tuo metu likę 58,6 mln. eurų kol kas liks nepervesti, kol Lietuva visiškai neatsiskaitys už paskutinį rodiklį – jau priimtus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurias suvienodinama dirbančiųjų savarankiškai įmokų „Sodrai“ bazė.
„Planuojama, kad Lietuva pateiks EK įrodymus apie atliktus papildomus veiksmus dėl rodiklio pasiekimo visa apimtimi sausio pirmoje pusėje, o šios dalies mokėjimo sulauksime po įprastine tvarka vykstančio šios mokėjimo prašymo dalies EK įvertinimo ir įvertinimo ES Tarybos komitetuose“, – komentare BNS nurodė ministerija.
„(Ketvirtuoju prašymu RRF lėšų – BNS) dalis yra sustabdyta, kol Lietuva pateiks įrodymus dėl likusios rodiklio dalies pasiekimo visa apimtimi“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, pernai gruodį Lietuva EK pateikė ir penktąjį prašymą, kuriuo prašoma išmokėti dar 388 mln. eurų RRF lėšų. Tikimasi, kad EK sprendimą dėl jo pateiks vasarį, o mokėjimai Lietuvą pasieks pavasarį.
Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF lėšų.
