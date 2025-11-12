 Vyriausybėje – dar 60 mln. eurų ES paramos švariam viešajam transportui

2025-11-12 06:39
BNS inf.

Vyriausybė trečiadienį spręs dėl papildomos 60 mln. eurų ES paramos netaršiam viešajam transportui – ji būtų skiriama iš Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF).

Viešasis transportas
Viešasis transportas / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Kaip nurodo Finansų ministerija, siekiant spartinti ES lėšų investavimą norima sudaryti galimybę pasirašant sutartis prisiimti daugiau įsipareigojimų ir viršyti projektams įgyvendinti skirtas ES lėšas.

Ministerija siūlo leisti 60 mln. eurų viršyti 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos projektams skirtas lėšas ir finansuoti švarių autobusų įsigijimą.

„Atsižvelgiant į tai, kad iškastiniu kuru (dyzelinu) varomų viešojo transporto priemonių dalis išlieka itin didelė – apie 86 procentus viso autobusų parko, papildomos lėšos reikšmingai prisidėtų prie transporto sektoriaus taršos mažinimo ir žaliosios pertvarkos tikslų įgyvendinimo“, – teigė ministerija.

Anot jos, paramą galėtų gauti vežėjai, turintys sutartis su savivaldybėmis.

