Netaršiam viešajam transportui – ES parama parama

Kaip nurodo Finansų ministerija, siekiant spartinti ES lėšų investavimą norima sudaryti galimybę pasirašant sutartis prisiimti daugiau įsipareigojimų ir viršyti projektams įgyvendinti skirtas ES lėšas.
„Tai paspartins viešojo transporto atnaujinimą ir perėjimą prie netaršių transporto priemonių“, – pranešime sakė ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Ministerija pasiūlė leisti 60 mln. eurų viršyti 2021–2027 metų ES fondų investicijų programos projektams skirtas lėšas ir finansuoti švarių autobusų įsigijimą.
„Atsižvelgiant į tai, kad iškastiniu kuru (dyzelinu) varomų viešojo transporto priemonių dalis išlieka itin didelė – apie 86 procentus viso autobusų parko, papildomos lėšos reikšmingai prisidėtų prie transporto sektoriaus taršos mažinimo ir žaliosios pertvarkos tikslų įgyvendinimo“, – teigia ministerija.
Anot jos, paramą galėtų gauti vežėjai, turintys sutartis su savivaldybėmis.
