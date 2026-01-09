 Artimiausiomis dienomis Lietuvą pasieks dar beveik 0,5 mlrd. eurų

2026-01-09 09:10
BNS inf.

Lietuvą artimiausiomis dienomis pasieks apie 0,5 mlrd. eurų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) plano lėšų, skelbia „Verslo žinios“.

Artimiausiomis dienomis Lietuvą pasieks dar beveik 0,5 mlrd. eurų / Freepik.com nuotr.

Kaip portalą informavo Finansų ministerija, 464 mln. eurų, numatytus pagal ketvirtąjį RRF plano prašymą, Europos Komisija Lietuvai turėtų išmokėti iki sausio 13 dienos.

Ministerijos teigimu, mokėjimo prašymo suma iš viso sudaro 598 mln. eurų (atskaičius avansus – 515 mln. eurų), tačiau 58,6 mln. eurų kol kas liks nepervesti, kol Lietuva visiškai neatsiskaitys už paskutinį rodiklį – jau priimtus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kurias suvienodinamos dirbančiųjų savarankiškai valstybinio socialinio draudimo įmokų bazės.

Kaip rašė BNS, pernai gruodį Lietuva EK pateikė ir penktąjį prašymą, kuriuo prašoma išmokėti dar 388 mln. eurų RRF lėšų. Tikimasi, kad EK sprendimą dėl jo pateiks vasarį, o mokėjimai Lietuvą pasieks pavasarį.

Lietuvai iš viso numatyta apie 3,85 mlrd. eurų RRF lėšų.

