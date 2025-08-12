Lietuva ketina prisijungti prie šios koalicijos

Pasak ministro Luko Savicko, Lietuva jau turi stiprų pagrindą technologinei plėtrai – čia veikia daugiau kaip 50 įmonių, lazerių sektorius eksportuoja produkciją į daugiau kaip 80 šalių, taip pat šalyje yra stiprūs mokslo centrai, rengiantys aukštos kvalifikacijos specialistus.
„Prisijungimas prie Europos lustų koalicijos – tai kryptingas žingsnis, padėsiantis dar geriau integruoti Lietuvos potencialą į bendrą Europos puslaidininkių ekosistemą“, – pranešime sakė L. Savickas.
Deklaracijoje įvardijami trys strateginiai tikslai – skatinti ekonominį klestėjimą ir konkurencingumą, stiprinti Europos technologinį savarankiškumą bei užtikrinti atsparumą kritinėse srityse, tokiose kaip energetika, transportas, gynyba ar dirbtinis intelektas (DI).
Prie iniciatyvos prisijungusi Lietuva sieks skirti daugiau dėmesio Europos puslaidininkių gamybos pajėgumų plėtrai, pasinaudoti naujai atvertomis galimybėmis dalyvauti ES finansavimo programose, įsitraukti į tarptautinius tyrimų projektus bei pritraukti investicijų į aukštąsias technologijas.
Lietuvoje šiuo metu taip pat kuriamas nacionalinis kompetencijų centras „ChipsC²-LT“, sujungsiantis pažangiausias šalies mokslo ir inžinerines kompetencijas.
Europos lustų koalicija – strateginė ES iniciatyva, skirta stiprinti žemyno technologinę lyderystę puslaidininkių srityje.
Koaliciją šių metų kovą įsteigė devynios Bendrijos narės – Austrija, Belgija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Ispanija ir Nyderlandai.
