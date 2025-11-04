Lietuva pasirašys susitarimą dėl 300 mln. eurų vertės paskolos

Finansavimo sutartis bus pasirašoma šį penktadienį, parašus ant dokumento padės finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir į Vilnių atvyksiantis EIB viceprezidentas Karlas Nehammeris.
Finansų ministerija birželio mėnesį skelbė, jog krašto apsaugai finansuoti Lietuva iš tarptautinių finansų institucijų jau pritraukė 1 mlrd. eurų lėšų, o iki metų pabaigos šią sumą tikimąsi padidinti iki 1,5 mlrd. eurų.
Birželį buvo pranešta apie EIB 540 mln. eurų paskolą karinio miestelio Rūdninkuose, kuriame iki 2027-ųjų turėtų įsikurti Vokietijos brigada, statyboms.
Gegužę 400 mln. eurų paskolos sutartis sudaryta ir su Šiaurės investicijų banku (angl. Nordic Investment Bank – NIB), šios lėšos bus skirtos Lietuvos saugumo gerinimui 2025-2027 metų laikotarpiu.
Šios lėšos skirtos biudžeto išlaidoms, susijusioms su dvigubos paskirties infrastruktūra, įvairiai karinei technikai įsigyti ir modernizuoti, kibernetiniam saugumui stiprinti.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Dalį šių asignavimų sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – kitais metais ši suma sieks 700,3 mln. eurų.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
