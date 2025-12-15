Lietuvos gynybos pramonės apdovanojimai – bepilotei žvalgybos sistemai, skraidančiam šaudmeniui

Anot jos, šiuose apdovanojimuose įvertinti sektoriaus pasiekimai vidaus ir užsienio rinkose – nuo pažangiausių technologijų ir modernių gaminių iki inovacijų ir infrastruktūros projektų, stiprinančių šalies gynybinius pajėgumus ir viešąjį saugumą.
Taip pat paskelbti geriausi viešojo sektoriaus partneriai ir pramonės proveržio iniciatyvos.
„Metų proveržiu“ pripažinta bendrovė „Luna Robotics“, sukūrusi naktinio matymo kameras dronams ir kitus technologinius sprendimus krašto apsaugai.
„Metų eksporto“ apdovanojimas atiteko įmonei „RSI Europe“, kuriančiai bei eksportuojančiai nuotolinio iniciavimo sistemas, dronus ir susijusią įrangą ir reikšmingai prisidedančiai prie Lietuvos gynybos technologijų žinomumo tarptautinėse rinkose.
„Metų viešojo saugumo sprendimu“ išrinkta autonominė dronų stotis „DBOX“ („IT logika“), leidžianti bepiločiams orlaiviams savarankiškai kilti, leistis, krautis ir vykdyti nuolatinę stebėseną be žmogaus įsikišimo. Šis sprendimas suteikia galimybę 24/7 realiu laiku stebėti teritorijas, greičiau reaguoti į incidentus ir ženkliai išplečia situacinį matymą. „DBOX“ šiuo metu testuojama JAE, ją taip pat bando Lietuvos kariuomenė, Kalėjimų departamentas, pasieniečiai.
„Metų infrastruktūros sprendimo“ laimėtoja – „TEC Industry“, įgyvendinusi Ruklos logistinio parko ir Šiaulių oro uosto plėtros projektus bei projektuojanti „Rheinmetall“ amunicijos gamyklą Baisogaloje, Radviliškio rajone.
„Metų produktu“ pripažintas „Forecaster“, įmonės „Unmanned Defence Systems“ sukurta pažangi bepiločio orlaivio sistema karinei žvalgybai, stebėjimui ir situacijos suvokimo užduotims.
„Metų inovacijos“ apdovanojimą pelnė pirmasis lietuviškas masinei gamybai pritaikytas skraidantis šaudmuo „X-Wing“, sukurtas ir pagamintas bendrovės „Granta Autonomy“. Šiemet jis išbandytas ir įvertintas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų.
„Metų įmonės“ vardą pelnė gynybos technologijų bendrovė „NT Service“.
„Metų viešojo sektoriaus lydere“ už tvarią partnerystę su šalies gynybos ir saugumo pramone pripažinta Inovacijų agentūra.
Nominacijas teikė sektoriaus įmonės, pateikdamos argumentuotas kandidatūras. Laimėtojus balsavimu išrinko Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos valdyba.
