LSA prezidentas: savivaldybės su KAM pasirašys memorandumą dėl poligonų steigimo

Pasak jo, tai yra produktyvios vasaros, kai asociacijos atstovai turėjo kelis susitikimus su Krašto apsaugos ministerija, dabar jau buvusia viceministre Orijana Mašale, rezultatas.
„Tų susitikimų ir namų darbų dėka yra gimęs memorandumas, kurį šiandien mes turėtume pasirašyti tarp savivaldybių ir Krašto apsaugos ministerijos dėl poligonų steigimo, dėl mokomųjų teritorijų steigimo, dėl tos finansinės paskatos savivaldybėms“, – BNS penktadienį sakė A. Klišonis.
Jis nurodė konkrečių teisės aktų dėl naujų poligonų dar nematęs, bet memorandumas „duoda garantą, kad šita kryptis yra teisinga“.
„Žinau, kad šitie dokumentai judės (Seime – BNS), nes laiko mes turime ne tiek labai daug. Jie judės turbūt rudens sesijoje. Ar jie šitą sesiją bus priimti? Sunku pasakyti, čia priklauso nuo parlamentarų diskusijų, bet vėliausiai pavasario sesijoje tikrai turėtų būt priimti“, – teigė LSA prezidentas.
Anot jo, paskata galios ne tik savivaldybėms, kuriose karinės teritorijos steigiamos naujai, bet ir turinčioms jau veikiančias teritorijas.
„Žinome bendrus principus. Kas iš tikrųjų labai svarbu – tai (paskata – BNS) galios ne tik naujai steigiamiems poligonams ir karinėms teritorijoms, bet galios ir šiuo metu veikiantiems. (...) Sulyginamos galimybės ir tų, kurie turi, ir tų, kurie naujai įsteigė“, – sakė A. Klišonis.
Taip jis kalbėjo Prezidentūroje vykstančiame septintajame Regionų forume, kuriame Vyriausybės, parlamento vadovai aptars savivaldos ir regioninės politikos klausimus.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė rugsėjo pabaigoje teigė besivilianti, kad per artimiausias savaites pavyks rasti sutarimą dėl naujų poligonų, tačiau pabrėžė, kad dar reikia sutarti su savivalda.
Vienas iš poligonų turėtų būti brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
A. Klišonis sakė, kad su KAM atstovais aptarti teritorijų dydžiai, bet LSA neturinti informacijos apie poligonų vietą, nes tai bus derinama tiesiogiai su savivaldybe.
„Geografiškai pasakyti, ar toje, ar toje pusėje upės, ar toje pusėje kelio bus poligonas arba mokomoji teritorija, tokios informacijos mes neturime. Tai bus jau tiesiogiai derinama su pačia savivaldybe, kurios arba kurių teritorijoje tai bus daroma“, – pažymėjo LSA prezidentas.
