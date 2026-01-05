 Mažinama parama saulės elektrinėms

Mažinama parama saulės elektrinėms

2026-01-05 09:23
ELTOS inf.

Valstybės parama saulės elektrinėms fiziniams asmenims 2026 m. mažinama 4 kartus, vienai saulės elektrinei skiriama maksimali suma mažėja apie 50 proc., kaupikliams – taip pat daugiau nei perpus, skelbia „Verslo žinios“.

Mažinama parama saulės elektrinėms
Mažinama parama saulės elektrinėms / Freepik.com nuotr.

Pasak portalo, šių metų Energetikos ministerijos paramos energetiniams projektams plane fiziniams asmenims saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinama skirti 24 mln. eurų, nors praėjusiais metais 50 mln. eurų buvo skirta vien saulės elektrinėms.

Nutolusioms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 323 iki 200 eurų už kilovatą (kW), ant stogų įrengiamoms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 255 iki 170 eurų už kW. Abiem atvejais maksimali remiama įrengtoji galia mažinama nuo 10 iki 7 kW.

Saulės elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių kompleksams parama mažinama nuo 5 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų, o energijos kaupimo įrenginiams dotacija koreguojama nuo 380 iki 170 eurų už kilovatvalandę (kWh).

Kaip skelbiama, anot ministerijos, šie pokyčiai leis efektyviau investuoti turimas lėšas, sudarant galimybes parama pasinaudoti kuo didesniam gyventojų skaičiui ir taip prisidėti prie strateginio tikslo – iki 2028 m. Lietuvoje pasiekti 200 tūkst. gaminančių vartotojų.

Šiame straipsnyje:
saulės elektrinės
įsirengti elektrines
valstybės parama
mažinama parama
elektrinių finansavimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų