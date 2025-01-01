Miestai mažina NT mokestį: svarbi informacija

Jo teigimu, abiejuose miestuose didesnės nei 450 tūkst. eurų vertės būstui (arba 900 tūkst. eurų – jeigu bendrasavininkai du) turėtų būti taikomas 0,1 proc. tarifas.
Šiaulių savivaldybės atstovė portalui teigė, jog kitais metais turėtų būti surenkama panaši mokesčio suma, kaip ir šiais metais – apie 4 mln. eurų, tuo metu Panevėžyje ši suma 2026 metais turėtų augti nuo 3,37 iki 3,5 mln. eurų.
Šiaulių taryba sprendimą dėl NT mokesčio tarifų sprendimą priėmė lapkričio 6 dieną, o Panevėžys šį klausimą spręs lapkričio 27 dieną.
Kaip skelbė BNS, Kauno miestas jau priėmė sprendimą, jog nuo kitų metų bus taikomas minimalus visiems vienodas 0,5 proc. komercinio nekilnojamojo turto (NT) mokestis, o apleistam turtui NT mokestis didės iki 5 procentų.
Tuo metu Vilniaus valdžia siūlo kitais metais nuo 0,7 iki 0,5 proc. mažinti tarifą viešbučiams, maitinimo, kultūros, sporto, mokslo pastatams, taip pat knygynams, meno galerijoms, kūrybinėms dirbtuvėms, tuo metu likusiems komerciniams pastatams taikyti 0,85 proc. mokestį vietoj 1 proc. šiuo metu. Sostinė sprendimą turėtų priimti lapkričio 19 dieną.
Savo ruožtu Klaipėda siūlo taikyti 0,5 proc. komercinio NT mokesčio tarifą, šiuo metu jis yra 0,8 procento. Tuo metu apleistam NT mokestis būtų didinamas nuo 3 proc. iki 5 proc. Uostamiestis sprendimą turėtų priimti lapkričio 27 dieną.
BNS rašė, kad Seimas šių metų birželį priėmė daugiausia diskusijų visuomenėje sukėlusias NT mokesčio įstatymo pataisas. Vyriausybės teiktas tiek pirminis, tiek vėlesnis pakoreguotas projektas valdančiųjų buvo pakeistas, visuomenei ir daliai politikų jį sukritikavus.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas 0,5–2 proc. tarifais, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
Tuo metu komercinio NT apmokestinimo tvarka nuo 2026 metų nesikeičia – jam bus taikomas 0,5–3 proc. mokestis, o konkrečius tarifus iki gruodžio turi nustatyti savivaldybės. Be to, šis turtas bus apmokestintas papildomu 0,2 proc. tarifu, o jo lėšos bus skirtos Gynybos fondui.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai. Tačiau smarkiai padidėjus mokestinei NT vertei, savivalda nustato mažesnius tarifus, kad našta verslui smarkiai nedidėtų.
