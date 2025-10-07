Mindaugas Sinkevičius: kitų metų biudžetas užtikrins socialinį saugumą

„Jis (biudžetas – BNS) buvo įvardintas kaip įtemptas, bet aš manau, kad yra tam tikri ir teigiami akcentai – saugumas, socialinis saugumas, labiausia pažeidžiamos grupės, ypač mūsų senjorai, jų pensijos augs daugiau nei suplanuota, nes indeksavimas leidžia peržiūrėti pensijas, buvo įprastai planuotas indeksavimo dydis 8-9 proc., bet, panašu, kad bus 12 proc.“, – žurnalistams antradienį po valdančiųjų Seimo frakcijų susitikimo sakė M. Sinkevičius.
„Vaiko pinigai kils, yra ir kitų dalykų, kurie džiugina, – minimali mėnesinė alga kils ne viengubu skaičiumi, o dviženkliu“, – pridūrė jis.
Paklaustas apie kelių finansavimą M. Sinkevičius sakė, kad įkūrus Valstybinį kelių fondą sumažėja Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšos, iš kurių finansavimas skiriamas vietinės reikšmės keliams. Tačiau svarstoma jį didinti.
„Dabar šaltiniai du – fondas ir KPPP, per dvi kišenes pinigai nepadidėja ir šitame kontekste šiek tiek yra nerimo, kad (...) procentiškai nuo sumažėjusios sumos savivaldai tektų mažiau, bet koalicijos partneriai šnekėjo, kad tą procentą būtų galima padidinti ir išlaikyti finansavimą savivaldos keliams tame pačiame lygyje“, – sakė M. Sinkevičius.
„Bet tas irgi nedžiugina, nes išlaikymas tam pačiam lygyje reiškia, kad esminių didelių darbų nebus padaryta, dėl to buvo teisingas pasakymas Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko (Algido Syso – BNS), kad pristato Finansų ministerija biudžeto projektą, o Seimo rankose – sprendimai“, – kalbėjo jis.
Kelių finansavimui kitąmet numatoma 730,5 mln. eurų – 4,6 proc. daugiau nei numatyta šiemet (726 mln. eurų), iš jų valstybės biudžeto lėšos Kelių priežiūros plėtros programai siektų 388,6 mln. eurų – 175 mln. mažiau. Ši suma mažėja, nes 178,8 mln. eurų bus skiriama į kuriamą naują Valstybinį kelių fondą. 2027-2028 metais fondo pajamos turėtų siekti po 305 mln. eurų.
Tačiau realiai kitais metais bendras kelių finansavimas mažėja 9,3 proc., kadangi šiemet realiai jiems bus skirta 805 mln. eurų, įskaitant 59 mln. eurų iš Gynybos fondo ir 20 mln. eurų tikslinio finansavimo kelio Vilnius-Utena rekonstravimui.
(be temos)