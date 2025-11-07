Ministerija dega žalią šviesą daugiabučių bendrijoms

Ji parengė tai numatančias Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo ir jį lydinčių įstatymų pataisas, pranešė ministerija.
„Didėjantis poreikis steigti bendrijas rodo augantį nekilnojamojo turto savininkų sąmoningumą ir atsakomybę, kurią valstybė turėtų palaikyti ir skatinti“, – pranešime sakė viceministrė Česlava Lisovska.
Siūloma, kad steigti bendrijas galėtų ne tik daugiabučių butų ir kitų patalpų ar garažų savininkai, bet ir komercinių, gamybos patalpų negyvenamuose pastatuose savininkai, taip pat skirtingų NT objektų savininkai drauge.
Taip pat norima palengvinti atsiskyrimą nuo veikiančios didelės bendrijos.
Pataisos nereglamentuos sodininkų bendrijų veiklos.
