Ministerija paskelbė, kada dalį ūkininkų pasieks beveik 19 mln. eurų

2026-01-07 13:18
ELTOS inf.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) praneša, jog pareiškėjus, vykdžiusius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, sausį pasieks dar beveik 19 mln. eurų. 

Skelbiama, jog lėšos bus pradėtos mokėti penktadienį, sausio 9 d., o Nacionalinė mokėjimo agentūra planuoja, kad visus projekto vykdytojus pasieks iki sausio 16 d.

Ministerija nurodo, kad pernai baigiantis KPP įgyvendinimui, dalis projektų, kuriems pritrūko programos lėšų, remiantis Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, buvo perkelti į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą ir bus finansuojami jo lėšomis.

Ministerija primena, kad ūkininkai, patyrę nuostolių vėluodami atsiskaityti su finansų įstaigomis, rangovais, paslaugų ir (ar) prekių tiekėjais dėl neišmokėtos paramos pagal 2014–2020 m. KPP priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“, gali gauti iki 100 proc. siekiančią patirtų nuostolių kompensaciją.

Kompensuojamos ir dėl minėtos priežasties paimtų paskolų palūkanos bei susijusios išlaidos.

