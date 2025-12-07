JAV gynybos sekretorius: pavyzdingi sąjungininkai sulauks ypatingo mūsų palankumo

Kalbėdamas Reagano (Reigano) nacionaliniame gynybos forume JAV Kalifornijos valstijoje, P. Hegsethas palankiai įvertino NATO susitarimą gerokai padidinti išlaidas gynybai.
„Pavyzdingi sąjungininkai, kurie stiprina savo pozicijas, pavyzdžiui, Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, vis dažniau Vokietija, Baltijos šalys ir kiti, sulauks ypatingo mūsų palankumo“, – sakė jis.
Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos tikisi panašaus indėlio ir iš kitų sąjungininkų, o tie, kurie nevykdys savo įsipareigojimų, gali sulaukti pasekmių.
Birželį pasirašytame NATO susitarime, kuriam įtakos turėjo Rusijos karas prieš Ukrainą ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) spaudimas, nustatytas tikslas, kad valstybės narės gynybai skirtų ne mažiau kaip 3,5 proc. savo bendrojo vidaus produkto ir dar 1,5 proc. su gynyba susijusiems projektams, pavyzdžiui, infrastruktūrai.
Kaip pranešama, kitais metais Latvijos išlaidos gynybai sieks penkis procentus BVP.
