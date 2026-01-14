Ministerija žada trečdaliu sumažinti biurokratinę naštą verslui

„Biurokratinės naštos mažinimas ir reali pagalba verslui yra vieni svarbiausių mūsų prioritetų. Apklausų rezultatai leidžia mums aiškiai matyti, kur galime sukurti didžiausią pridėtinę vertę – tiek tobulindami patikrinimų praktiką, tiek stiprindami konsultacinę pagalbą verslo naujokams. Tai svarbi prielaida tvariam ekonomikos augimui“, – pranešime teigė D. Zailskas.
Ministerijos užsakymu atliktos apklausos duomenimis, įmonių, teigiamai vertinančių verslo priežiūros institucijų veiklą, per metus padidėjo 9 proc. punktais iki 60 procentų. Apklausoje dalyvavo 1,1 tūkst. įmonių.
Beveik 54 proc. įmonių nurodė, kad institucijų patikrinimus šiuo metu suvokia labiau kaip naštą nei pagalbos priemonę.
Be to, daugiau kaip 94 proc. įmonių įvardijo, kad institucijos aiškiai nurodė, už kuriuos pažeidimus buvo taikytos poveikio priemonės ir kaip pažeidimai turi būti ištaisyti. 91 proc. verslų po patikrinimų buvo supažindinti su patikrinimo medžiaga ir turėjo galimybę pateikti paaiškinimus.
Anot apklausos, dauguma patikrinimų buvo planiniai (65 proc.) ir apie juos įmonės dažniausiai buvo informuojamos iš anksto (82 proc.), tačiau beveik pusė įmonių nurodė, kad planinio patikrinimo metu buvo vertinami ir tie reikalavimai, kurie nebuvo įtraukti į kontrolinius klausimynus.
Taip pat buvo atlikta 400 naujų įmonių apklausa, kuri parodė, kad proaktyvus institucijų ryšys su naujomis įmonėmis buvo retas (beveik 9 proc.). Pagalba dažniausiai ( beveik 40 proc.) buvo suteikiama tik verslui kreipiantis pačiam.
Beveik pusė (48 proc.) verslo naujokų licencijavimo procesą vertino teigiamai, o du trečdaliai nurodė, kad procedūros atliekamos laiku. Apie „verslo naujoko“ statusą, kuris įpareigoja institucijas aktyviau konsultuoti, netaikyti poveikio priemonių, susijusių su veiklos ribojimu, žinojo penktadalis įmonių.
Kaip ministerija informavo BNS, 1,1 tūkst. įmonių apklausą spalio-lapkričio mėnesiais atliko rinkos tyrimų ir apklausų bendrovė „Eurotela“. Naujų įmonių apklausą lapkričio-gruodžio mėnesiais atliko rinkos tyrimų ir apklausų bendrovė „Darjama“.
