Ministras: baigiami diegti išmanieji skaitikliai kasmet sutaupo milijonus

„Per metus iki 20 mln. eurų buvo sutaupymas, čia konkrečiu laikotarpiu – nuo 2022-ųjų iki 2023-ųjų vidurio. Tai susiję su reikšmingai sumažėjusiais ESO operaciniais kaštais, inžinierių darbo užmokesčiai, kiti dalykai, kur būdavo reikalingas papildomas darbo krūvis“, – BNS penktadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
Anot jo, maždaug tokią sumą išmanieji skaitikliai ESO leidžia sutaupyti kasmet.
„Kadangi ESO yra reguliuojama veikla, tai reiškia mažesnes ESO sąnaudas ir galiausiai tai neturi įtakos elektros kainai. (...) Tai svarbu ir žiūrint į priekį, nes darbo užmokestis laikui bėgant auga, tai automatizacija ir išmanizacija yra ilgalaike prasme naudinga vartotojams“, – aiškino ministras.
Taip jis kalbėjo ESO jau įdiegus 1,3 mln. naujos kartos skaitiklių ir gruodžio 31-ąją užbaigiant pirmąjį jų diegimo etapą.
„Iš esmės galime konstatuoti, kad šitas projektas savo apimtimi jau yra įgyvendintas. Toliau yra toks aptarnavimas, eigoje keitimas skaitiklių, kuris nebus masinis, tai yra masinis diegimas praktiškai šiandien užbaigiamas“, – BNS sakė Ž. Vaičiūnas.
Jo teigimu, šiuo metu išmaniaisiais skaitikliais apskaitoma apie 90 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros, jie įdiegti 66 proc. šalies vartotojų.
„Jeigu žiūrėti Lietuvos mastu, vienas aktyviausių ir pažangiausių yra Kauno rajonas, neatsitiktinai čia šiandien esame. Turbūt, dėl to, kad iš esmės nemažai yra verslo“, – kalbėjo ministras.
Jis sakė, kad bendri šio didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto kaštai siekia 147 mln. eurų.
„Šitas projektas istoriškai reikšmingiausias ir didžiausias turbūt tinklo modernizacijos projektų Lietuvoje“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
BNS rašė, kad pirmiausia skaitikliai įdiegiami daugiausia, vėliau – mažiau nei 1 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros per metus suvartojantiems klientams, pasibaigus jų metrologinės patikros terminui.
„Su šituo etapu niekas nesibaigia, mes toliau turėsime skaitiklių diegimą, nes yra ir metrologinės patikros pabaiga. Ir taip palaipsniui keliausime link visų klientų ir pakeisime visus skaitiklius į išmaniuosius“, – spaudos konferencijoje sakė ESO vadovas Renaldas Radvila.
Jo teigimu, visa nauda, kurią gauna įmonės naudodama išmaniuosius skaitiklius, atsispindi elektros tarifuose.
ESO kitąmet pradedant antrąjį skaitiklių diegimo etapą, per kelerius metus bus įdiegta dar apie 700 tūkst. tokių skaitiklių už maždaug 48 mln. eurų, lapkritį skelbė operatorė.
Bendrovė pranešime nurodė planuojanti 97 proc. klientų išmaniuosius skaitiklius įdiegti iki 2030 metų, o likusiems vartotojams – dar per ketverius metus. Pasak jos, skaitikliai vidutiniškai sutaupo apie 6 proc. elektros sąnaudų.
Skaitiklius ESO diegia kartu su Prancūzijos bendrove „Sagemcom Energy and Telecom“ bei jos partnerėmis – Vokietijos milžine „Siemens“, kuri diegia programinę įrangą, ir „Bite Lietuva“, komerciniam naudojimui įdiegusia dvi siaurajuosčio daiktų interneto technologijas.
Išmanieji skaitikliai gyventojams bei verslo įmonėms pradėti diegti pirmąjį 2022 metų pusmetį. Anksčiau ESO planavo iki 2026 metų įdiegti apie 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių.
