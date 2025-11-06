Kondratovičius dėl pareigūnų atlyginimų: atsirado ir kitų poreikių

„Aš atskirčiau devynioliktosios ir dvidešimtosios Vyriausybės programas. Devynioliktoji Vyriausybė turėjo konkretų siekį kitais metais padidinti 7 proc., ir tie skaičiavimai buvo taip ir daromi. Šiemet pasikeitė situacija, atsirado ir kiti poreikiai, kalbant apie gynybos finansavimą ir kitus poreikius“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministras.
Taip jis kalbėjo statutinių pareigūnų profesinių sąjungų atstovams politikus raginant grįžti prie vasarą žadėto darbo užmokesčio augimo ir socialinių garantijų, o lūkesčių neišpildžius, žadant jungtis prie lapkričio pabaigoje vyksiančio kultūros bendruomenės protesto.
Kultūros bendruomenė ir ją palaikantys sektoriai yra paskelbę protesto mėnesį „Mes esame kultūra“, jį užbaigs lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje, anot organizatorių, su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai.
„Čia yra pareigūnų teis. (...) Tai reiškia, kad tie projektai, kuriuos mes siūlome, jų neįtikino, supratau šitą sąlygą“, – sakė V. Kondratovičius.
Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) yra skelbęs, jog dar prieš kelis mėnesius, be kita ko, buvo siūloma pareigūnų darbo užmokestį kelti keliais etapais: per trejus metus kasmet pareigūnų algų koeficientus didinti 7 procentais.
Tačiau pateiktame kitų metų biudžete šiuo metu numatyta, jog 2026 metais statutinių pareigūnų atlyginimas „į rankas“ vidutiniškai turėtų augti 110 eurų, tai yra 5 procentais, tiesa, NPPSS pirmininkė Ineta Kursevičienė BNS yra sakiusi, jog atlyginimai didės tik labai mažą algos koeficientą turintiems ir nedaug uždirbantiems pareigūnams, o „didžioji dalis žmonių, kurie turi jau nemažą darbo stažą, liks tik su aštuonių eurų padidinimu“.
Taip pat buvo planuota nustatyti, kad nuo kitų metų priedas už stažą negali viršyti 30 proc. pareiginės algos, o pareigūnams, kurių stažas yra 25 ir daugiau metų, priedas už jį didinamas iki 30 proc. pareiginės algos.
Nuo 2027 metų pradžios buvo siūloma nustatyti 20 proc. priedą pareigūnams, kurių tarnybos stažas yra nuo 15 iki 20 metų, o tiems, kurių stažas yra nuo 21 iki 24 metų, šis priedas kasmet turėjo didėti 2 proc., tai yra nuo 22 iki 28 procento.
Taip pat žadėta 400 eurų mėnesinė kompensacija pareigūnams, tarnaujantiems 25 metus ar ilgiau.
Dabar Vidaus tarnybos statuto pakeitimo projekte numatyta 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Kompensacija kas mėnesį bus mokama pareigūnams, ištarnavusiems 25 metus.
Pasak vidaus reikalų ministro, dedamos visos pastangos atliepti lūkesčius, tačiau šiuo valstybei sudėtingu laikotarpiu pagrindiniai statutinių pareigūnų poreikiai buvo išpildyti.
„Tikiuosi, kad kažkokie gal pasikeitimai bus, bet tikrai ne tokie (...). Tokių skaičių tikrai mes gauti negalėsim šiais metais. Bet į ateitį žiūrint vis tiek tas siekis išlieka mūsų planuose, kaip ir mano komandos planuose, taip ir Vyriausybės planuose“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
2026 metų biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.
Pasak pareigūnų profsąjungų, kitų metų biudžete gali trūkti mažiausiai 150 mln. eurų.
NPPSS duomenimis, Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst. policijos pareigūnų, 1 tūkst. ugniagesių, 200 Vidaus saugumo tarnybos pareigūnų, 200 aplinkosaugos departamento darbuotojų.
