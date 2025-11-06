Iš ministro – svarbi žinia Baltarusijoje įstrigusiems vilkikų vairuotojams

Ministro teigimu, dėl to ketinama kreiptis į Minską.
„Didelė grupė yra (...) prie Šalčininkų posto, ten iš Baltarusijos pusės Benekainyse (Benekonyse – BNS) yra apie 500 transporto priemonių, todėl manome, kad transporto priemonės gali pradėti judėti per tą postą dėl to, kad kitur negali važiuoti. Ten yra ir vairuotojai, ir priekabos“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
„Techniniame lygyje per mūsų pasienio įgaliotinius greičiausiai tokią žinutę nusiųsime, kad būtent tam transportui Šalčininkai gali būti naudojami. Pažiūrėsime, kaip sureaguos Baltarusija“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, su Baltarusija tikimasi sutarti, kad būtų praleistos neutralioje zonoje prie Šalčininkų pasienio punkto esančios transporto priemonės.
„Jeigu bus sutarta, kad praleis būtent tuos automobilius, kurie faktiškai neutralioje zonoje yra, (...) šalia sienos, tikrai pajudėsim, o po to žiūrėsime“, – teigė V. Kondratovičius.
BNS rašė, kad Baltarusija spalio pabaigoje uždraudė Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų judėjimą jos teritorijoje.
Ministras V. Kondratovičius teigė, kad apie 5 tūkst. Lietuvos vilkikų „išbarstyti“ po visą Baltarusiją.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą, o V. Kondratovičius užsiminė apie svarstymus padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą.
Ragina suprasti rizikas
Nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ teigiant, kad vežėjai nesulaukia oficialaus Vyriausybės veiksmų plano ir kreipimasis į Minską problemos neišspręs, V. Kondratovičius sako, kad bet koks verslas, veikiantis Baltarusijoje, kelia riziką.
„Visada atsirasdavo kažkokia krizė, kurią Lukašenka sugebėdavo išnaudoti savo tikslams konfiskuodamas verslus. Tai tą riziką verslas (turi prisiimti – BNS), kada eina ir dirba ten, turi suprasti, kad tai yra šalis, pavojinga bet kokiems verslams“, – Žinių radijui ketvirtadienį teigė V. Kondratovičius.
Anot jo, dabar sprendžiama vilkikų, esančių prie sienos, problema, tačiau vežėjai turi ir patys prisiimti atsakomybę už visoje Baltarusijos teritorijoje esančius vilkikus.
„Nesakau, kad mes šios problemos nespręsime (...), bet ir pats verslas turi pagalvoti, kaip jis surinks tas visoje Baltarusijoje esančias puspriekabes (...). Mes, kaip valstybė, irgi apie tai galvojame ir suprantame, kad tai yra mūsų tautos piliečiai“, – sakė ministras.
Dėl Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, abiejuose laikinai uždarytuose punktuose iš Baltarusijos pusės ketvirtadienio ryte laukia apie 1,2 tūkst. vilkikų ir puspriekabių, iš jų vien Benekonyse – apie 400.
