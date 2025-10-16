Ministras dėl antrąsyk neįvykusio konkurso: neatmetu ir tokio scenarijaus

Jo teigimu, tam reikėtų koreguoti valstybės pagalbos schemą – vadinamąjį „Contract for Difference“ (CfD) mechanizmą.
„Kalbant su EK buvo diskutuota, kad esant dviem nesėkmingiems konkursams EK požiūris galėtų būti lankstesnis. Neatmetu ir tokio scenarijaus“, – Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) posėdyje ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Tikslas yra, kad eksplicistiškai tai turėtų būti aprašyta valstybės pagalbos derinimo dokumente“, – pridūrė jis.
Taip Ž. Vaičiūnas kalbėjo konservatoriui Mindaugui Lingei paklausus, ar diskusijose su EK svarstoma leisti konkursą tęsti su vienu dalyviu.
Ministras pakartojo, kad pernai skelbtas pirmasis konkursas neatitiko valstybės pagalbos taisyklių, todėl buvo būtina keisti sąlygas ir reikalauti dviejų dalyvių.
„Toks scenarijus (konkursas su vienu dalyviu – BNS) tikrai neatmestinas, toks scenarijus yra galimas. Kodėl to nebuvo galima daryti su šiuo konkursu – valstybės pagalba, kuri buvo suderinta 2023 metų spalio 4 dieną, būtent numatė labai aiškiai dviejų dalyvių sąlygą“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
Ministras praėjusią savaitę sakė, jog dviejų dalyvių sąlyga konkurse dabar privalėjo būti, nes kitu atveju EK pradėtų teisės pažeidimo procedūrą.
Ž. Vaičiūnas darkart patikino, kad projekto neatsisakoma, vyksta derybos su EK, jos gali užtrukti mažiausiai 6–8 mėnesius. Su Komisija iki šiol suderinta valstybės parama – 75,45–125,74 euro už megavatvalandę – baigia galioti šiemet.
Ministro teigimu, neįvykęs konkursas rinkos dalyvių dėmesio galėjo nesulaukti dėl per trumpo skatinimo laikotarpio – 15 metų. Jo teigimu, derinant naują CfD schemą „turbūt neišvengiama“, kad šis laikotarpis pailgėtų iki 25 metų, keistųsi paramos dydžiai.
Buvęs ministras: EK neoficialiai leido konkursą su vienu dalyviu
Savo ruožtu konservatorių Vyriausybėje energetikos ministru dirbęs Dainius Kreivys sakė, kad EK neoficialiai buvo patvirtinusi, jog konkursas galėtų vykti net ir gavus vieno vystytojo paraišką.
Leidimas tęsti konkursą tik su vienu dalyviu buvo priimtas pernai vasarą ankstesnės kadencijos Seimo, tačiau vėliau vėl grąžinta dviejų dalyvių sąlyga.
D. Kreivys tikino, kad su Komisija derinti pagalbos schemos nebuvo privaloma, nes joje „nebuvo esminių pakeitimų“, įpareigojusių stabdyti konkursą, jei jame nebus dviejų dalyvių.
„Komanda pas mane aukščiausio lygio derino (...) tą schemą ir su EK kalbėjo. Parodykite, kurioje vietoje parašyta, jog turi būti du dalyviai“, – energetikos ministro klausė D. Kreivys.
Ž. Vaičiūnas atsakė, kad dviejų dalyvių sąlyga buvo „esminis parametras“ derinant CfD schemą.
Anot jo, ankstesnė valdžia įteisindama galimybę dalyvauti tik vienam vystytojui „apėjo“ susitarimą su Komisija.
„Esminis parametras buvo dalyviai. Dėl neoficialių pokalbių su EK – jie visąlaik reikalingi, (...) pats juos turiu ir tų pokalbių metu labai aiškiai išryškėjo, kad Lietuva priimdama įstatymą, nepagailėsiu to žodžio, apėjo EK ir tai nebuvo derinta darbiniu lygiu“, – kalbėjo Ž. Vaičiūnas.
„Pripažįstu, kad galėjo būti sėkmė šitame etape – įvykęs konkursas, bet kiek ilgai tuo džiaugtumėmės, yra labai atviras klausimas“, – tikino ministras.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba praėjusį penktadienį galutinai patvirtino, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) vėjo jėgainių parko jūroje konkursas neįvyko. Paraišką konkursui buvo pateikusi tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“.
BNS anksčiau rašė, jog pirmą kartą paskelbtame antrojo parko aukcione pernai nesulaukus minimalaus dviejų dalyvių skaičiaus, Seimas buvo supaprastinęs konkurso sąlygas leidžiant dalyvauti tik vienam pretendentui.
Vėliau šiemet birželį konkurso sąlygos buvo pakoreguotos numatant, kad konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai.
Antrojo parko aukcionas rugsėjo pradžioje buvo laikinai sustabdytas ir vėl atnaujintas spalio 6–7 dienomis.
