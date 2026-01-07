Vaičiūnas dėl jūros parkų: tai – pakankamai didelė kaina

Anot jo, šiuo metu elektros energijos kaina dėl didelės paklausos yra šiek tiek išaugusi, įtakos tam turi žema temperatūra ir maža vėjo generacija sausumoje, o jūros vėjo parkai tokiais atvejais padėtų elektros kainą išlaikyti žemesnę. Tačiau, pasak ministro, bus vertinama, ar jūros vėjo parką galima įgyvendinti ekonomiškai konkurencingu būdu.
„Iš esmės klausimas yra dėl šio projekto (abiejų jūros vėjo parkų projektų – BNS) ekonominių parametrų. Ir kaip žinia pasaulyje, tiek Europos Sąjungoje, tokie projektai išgyvena ne pačius lengviausius laikus. Tai nėra turbūt pats tinkamiausias laikas šitų projektų įgyvendinti“, – LRT radijui trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Buvo panašus aukcionas organizuotas Lenkijoje, kur kaina vadinamoji dvigubos paramos principu siekė 140–145 eurus už megavatvalandę. Tai yra tam tikra garantija, kurią valstybė įsipareigoja sumokėti parko vystytojams. Na tai yra pakankamai aukšta kaina ir tikrai klausimas, ar dabar yra pats tinkamiausias momentas tokį projektą vystyti. Bet pačių planų neatsisakome“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, pernai spalį Valstybinė energetikos reguliavimo taryba galutinai patvirtino, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) antrojo vėjo jėgainių parko jūroje konkursas neįvyko. Paraišką konkursui buvo pateikusi tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“.
Pasak Ž. Vaičiūno, bus ruošiamasi ir iš naujo derinama valstybės pagalba su Europos Komisija, kad esant tinkamai situacijai rinkoje būtų galima projektą atnaujinti.
BNS skelbė, kad pirmojo parko konkursą Lietuvos energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ 2023 metais laimėjo kartu su „Ocean Winds“, kuri iš projekto pasitraukė ir „Ignitis renewables“ perėmė visą jo kontrolę.
„Ignitis grupė“ pernai pripažino, jog Europoje ir Baltijos šalyse vėluojant didelės apimties elektrolizės, arba žaliojo vandenilio projektams bei dėl to sumažėjus galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros pardavimo sutartis, gali kilti sunkumų finansuojant jos vystomą maždaug 3 mlrd. eurų vertės jūrinį vėjo parką.
Todėl 2030 metais dabar numatyta komercinė jo veiklos pradžia gali vėluoti iki penkerių metų.
