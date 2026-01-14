Ministras: sausį gauti 464 mln. eurų iš RRF plano bus įlieti į ekonomiką ir investicijas

„Trečiadienį gausime mokėjimą už 4-ąjį mokėjimo prašymą pateiktą – 464 mln. eurų bus įlieta į Lietuvos ekonomiką ir investicijas“, – trečiadienį Finansų ministerijoje žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, būtent šis mokėjimas buvo gautas už rodiklius, susijusius su mokestinėmis reformomis ir tai įrodo, kad praėjusio pavasario sesijoje Seimo įgyvendinta mokesčių reforma buvo sėkminga.
„Su šiuo mokėjimo prašymu galime pasigirti, kad Finansų ministerijos reforminiai rodikliai, susiję su mokestiniais pakeitimais, kurie buvo įstrigę kuriam laikui – yra įgyvendinti ir EK juos pripažino tinkamais ir pakankamais“, – tikino K. Vaitiekūnas.
„Klausimas buvo gana politiškai jautrus – ar Lietuvai pavyks įgyvendinti ir gauti mokėjimą už mokestinius pakeitimus. Gerosios naujienos mus pasiekė, didžioji dalis pinigų mus pasieks ir rodikliai bus įgyvendinti. Galime konstatuoti, kad RRF planas, kuris anksčiau strigo, pernai išjudėjo“, – teigė finansų ministras.
Pasak ministerijos, visa ketvirtojo mokėjimo prašymo suma sudarė 598 mln. eurų (arba 515 mln. eurų atskaičius avansus) už 40 rodiklių. EK įvertino, kad 39 rodikliai pasiekti visa apimtimi, o vienas rodiklis pasiektas iš dalies, todėl pirmuoju etapu Lietuvai išmokama 464 mln. eurų suma.
Tiesa, teigiama, kad Lietuva sausio 8 d. pateikė informaciją ir įrodančius dokumentus EK, kad paskutinis rodiklis pasiektas visa apimtimi, tad 51 mln. euro mokėjimo už šią dalį tikimasi sulaukti po įprastine tvarka vyksiančio įvertinimo EK ir Europos Sąjungos (ES) Tarybos komitetuose.
„Prie mokestinių rodiklių esanti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) dalis taip pat yra atlikta ir mokėjimas už ją bus gautas šiek tiek vėliau. Įstatymo pakeitimai buvo atlikti praėjusioje Seimo sesijoje, kai kiti mokestiniai pakeitimai buvo įvykdyti pavasarį“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Jo teigimu, dabar laukiama įvertinimo dėl pernai gruodžio 8 d. pateikto ir penktojo mokėjimo prašymo, kuris apima 5 paskolos mokėjimo dalies rodiklius. Visa penktojo mokėjimo prašymo suma – 387,9 mln. eurų arba 360 mln. eurų atskaičius avansą.
„Dabar lauksime įvertinimo dėl 5-ojo mokėjimo prašymo, kurį sudaro apie 300 mln. eurų. Šis prašymas susijęs su nacionalinio plėtros banko ILTE veiklomis, paskoliniais rodikliais“, – sakė finansų ministras.
Tikimasi, kad Komisija sprendimą dėl penktojo RRF mokėjimo pateiks vasario mėnesį, o lėšos Lietuvą pasieks pavasarį.
RRF plane Lietuvai liko įgyvendinti 2 reforminius rodiklius
Pasak Finansų ministerijos vadovo, Lietuvai yra likę įgyvendinti 2 reforminius rodiklius. Anot jo, rizikos dėl jų dar yra, tačiau jos yra ženkliai sumažėjusios.
„Turime dar rodiklių, kuriuos reikia įgyvendinti ir jie kelia kažkiek rizikų, bet jų yra ženkliai sumažėję. Reforminiai rodikliai yra likę tik 2 – vienas iš jų yra susijęs su tarpmiestiniu susisiekimu ir transportu, o kitas – visiems jau girdėta e-tollingo sistema, kuri buvo pakeista į atsinaujinančią energetiką, saulės baterijas ir elektros kaupiklius“, – teigia K. Vaitiekūnas.
Lemiama data, iki kada turi būti susitvarkyta su minėtomis reformomis bei likusiais investiciniais rodikliais – rugpjūčio 31 d. Tiesa, už rodiklius atsakingos Lietuvos institucijos visą informaciją Finansų ministerijai turėtų pateikti iki birželio 1 d.
„Tai ta diena, iki kada turi būti įgyvendinti visi rodikliai, viskas pasiekta ir mokėjimo prašymai pateikti – tada programa baigiasi. Investicijų pabaiga nacionalinės teisės aktuose – iki kada institucijos turi pabaigti darbus ir atiduoti informaciją mums – yra birželio 1 d. Laiko išties nebedaug, bet jo dar yra ir tikimės, kad visi rodikliai bus įgyvendinti ir lėšos įsisavintos“, – viliasi ministras.
Likusias RRF plano lėšas yra tikimasi įsisavinti per 2 mokėjimų prašymus. Kaip rašo Finansų ministerija, Iki 2026 m. rugsėjo, kai bus teikiamas galutinis Lietuvos mokėjimo prašymas, dar planuojama pateikti vieną mokėjimo prašymą kovo mėnesį.
2025 m. gruodžio duomenimis, Lietuva yra pasiekusi daugiau nei pusę RRF plano rodiklių – 123 iš 216, yra įgyvendinusi 73 iš 78 reformų veiksmus ir 50 iš 138 investicijų.
Šiuo metu Lietuva yra gavusi 1,82 mlrd. eurų RRF plano lėšų (47,27 proc.), iš jų 1,06 mlrd. eurų subsidijų ir dar 0,76 mlrd. eurų paskolos.
Gavus ketvirtajame mokėjimo prašyme numatytą sumą, Lietuvai bus skirta 2,3 mlrd. eurų numatytų RRF lėšų (60,6 proc.)
Lietuvai skirta RRF plano dalis „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) šaliai iš viso numato 3,8 mlrd. eurų lėšų.
