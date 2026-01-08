Muitinė siūlo į Lietuvą neįleisti vilkikų iš Rusijos ir Baltarusijos su daugiau nei 200 litrų degalų

Muitinė ragina apgręžti vilkikus iš šių šalių, jei jie į Lietuvą įvažiuoja su daugiau degalų nei telpa standartiniame kuro bake.
Tokią išvadą Muitinės departamentas registravo Užsienio reikalų ministerijos pateiktoms Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pataisoms, numatančioms nacionalines sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams pratęsti iki 2028 metų.
Muitinės teigimu, Lietuvos teisėsaugos institucijos nustato atvejų, kai sieną kertantys sunkvežimiai iš Rusijos ar Baltarusijos kuro gabena daugiau, be to, šalyje aptinkama nelegalių degalinių.
„Tokiu būdu pažeidžiamos Europos Sąjungos įvestos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai“, – pabrėžia institucija.
Anot Muitinės, jos siūlomas ribojimas užkirstų kelią galimam ES sankcijų pažeidimui, įskaitant ir atvejus, kai vilkikai nekontroliuojami įvažiuoja per kitas Bendrijos šalis, pavyzdžiui, Latviją.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė pernai rudenį Seimui pasiūlė akcizu apmokestinti iš trečiųjų šalių atvykstančių vilkikų kurą, bet nesiūlė konkrečios ribos, nuo kurios mokestis būtų taikomas leidžiant ją nustatyti Vyriausybei.
Lapkritį šias Akcizų įstatymo pataisas svarstant Biudžeto ir finansų komitete Muitinės procedūrų skyriaus vyresnysis patarėjas Audrius Budrys teigė, kad toks siūlymas pažeistų ES reglamentą dėl sankcijų Rusijai, nes apmokestinus rusiškų transporto priemonių kurą būtų pažeistas draudimas į ES tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti naftos produktus iš Rusijos.
Pasak Muitinės, jos siūlymas dera su Ministrų kabineto siūloma tvarka, kuri savo ruožtu suteiktų teisinį pagrindą apmokestinti perteklinį įvežamą kurą pasibaigus galioti ES sankcijoms bei taip užkirsti kelią neteisėtam kuro nupylimui.
Finansų viceministras Darius Sadeckas yra sakęs, jog dabar Vyriausybė bakuose įvežamą kurą gali apmokestinti pridėtinės vertės mokesčiu arba muitais, tačiau šia galimybe nesinaudoja. Įprastinėse talpyklose įvežami degalai, skirti tai transporto priemonei, dabar nuo šių mokesčių atleidžiami.
Muitinė yra skelbusi, jog jeigu iš vieno vilkiko vidutiniškai neteisėtai nupilama 500 litrų degalų, per parą šis kiekis siekia apie 100 tūkst. litrų dyzelino, dėl to valstybė per mėnesį galėtų prarasti iki 2,2 mln. eurų mokesčių (per metus – iki 26,5 mln. eurų).
Pernai sausį atlikta stebėsena parodė, kad beveik visi vilkikai iš Rusijos ar Baltarusijos įvažiuoja su pilnais kuro bakais, o išvažiuoja iš Lietuvos su apytuščiais. Vidutiniškai per parą iš šių šalių įvažiuoja apie 200 vilkikų, per mėnesį – apie 7,1 tūkstančio.
Vasarį nusprendus patikrinti vilkikus pastebėta atvejų, kai iš trečiųjų valstybių atvykusių vilkikų kuro bakų buvo nupilami degalai.
