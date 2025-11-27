Premjerė: Baltarusijos pasienyje vilkikų užstrigę kelis kartus mažiau nei sako vežėjai

„Yra jau gauti duomenys apie tai, kiek yra sunkvežimių sulaikyta, ir tie duomenys tikrai skiriasi nuo to, ką vežėjai pateikia – tarnybų duomenimis, mes bent jau skaičiuojame apie 280 sunkvežimių“, – žurnalistams po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, skaičiai skiriasi dėl to, kad dalis turtą deklaruojančių vežėjų įmonių yra lietuviško, dalis – baltarusiško kapitalo.
„Apie 5 tūkst. vilkikų čia net nėra kalbos, nes net fiziškai tokių skaičių tikrai negali būti. Tiksliname skaičius, matome kiekvieną dieną ateinančius naujus duomenis, dėl to su kiekviena diena galime vis tiksliau pasakyti“, – teigė premjerė.
Apie tai, kad pasienyje su Baltarusija gali būti užstrigę tūkstančiai vilkikų, skelbė nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.
Ji pranešė, kad su Muitinės departamentu rastas sprendimas, kad Lietuvos įmonės galės parsigabenti Baltarusijoje likusias vilkikų puspriekabes ir taip sumažinti nuostolius.
Visgi, nors puspriekabių pargabenimas tampa įmanomas, pačių vilkikų Baltarusijos institucijos vis dar neišleidžia.
ELTA primena, kad rudenį suintensyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos srautams, dėl kurių ne kartą sutriko oro uostų darbas, Vyriausybė spalį mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždarė paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo.
Visgi nuo to laiko Vilniaus oro uostas jau uždarytas porą kartų.
