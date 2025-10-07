„Nord Pool“ biržoje pereita prie 15 minučių prekybos intervalo: ką tai lemia vartotojams

„Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas teigia, kad elektros kainos pokyčius praėjusią savaitę Baltijos šalyse lėmė atvėsę orai ir išaugęs elektros vartojimas.
„Tiesa, praėjusią savaitę pasikeitė elektros prekybos „Nord Pool“ biržoje, pereita prie 15 minučių prekybos ir apskaitos intervalo. Po šių pokyčių fiksuoti ir dažnesni elektros kainų šuoliai, tad gyventojams tenka dar aktyviau stebėti situaciją biržoje ir prisitaikyti prie pasikeitimų“, – pranešime cituojamas M. Kavaliauskas.
Skaičiuojama, kad elektros vartojimas „Nord Pool“ regione augo ir siekė 7 476 gigavatvalandes (GWh), o gamybos apimtys didėjo iki 7 819 GWh.
Bendrovės duomenimis, Baltijos šalyse elektros vartojimas praėjusią savaitę augo 9 proc. ir siekė 503 GWh. Lietuvoje ir Estijoje elektros suvartota 8 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, atitinkamai iki 224 ir 147 GWh. Tuo metu Latvijoje elektros vartojimas augo 10 proc. ir pasiekė 132 GWh.
Bendros elektros energijos gamybos apimtys visose trijose šalyse, palyginti su ankstesne savaite, augo 5 proc. iki 276 GWh. Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros buvo pagaminta 8 proc. daugiau, Estijoje gamybos apimtys augo 4 proc., tačiau Latvijoje jos mažėjo 1 proc.
Per savaitę visos trys Baltijos šalys kartu pagamino 55 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 66 proc., Latvijoje – 45 proc., Estijoje – 47 proc., informuoja bendrovė.
Naujausi komentarai