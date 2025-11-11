Nustatyta: oriai senatvei reikia daugiau, nei manėte

Kokių pinigų tikisi žmonės, aiškino „Swedbank“ finansinio raštingumo srities vadovė Justina Bagdanavičiūtė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Tyrimą jūs atliekate kasmet, tai nėra pirmoji imtis. Kodėl šiemet nustebote? Sakote, kad lietuviai vis oriau galvoja apie senatvę – mano, kad turės ir norės turėti vis daugiau pinigų?
– Iš vienos pusės nustebino, iš kitos – tai natūralus dalykas, kad suma, kokios norėtų pensijos, su kuria oriai galėtų gyventi, kiekvienais metais vis auga. Iš vienos pusės galbūt ir poreikiai didėja, ir norai – žmonės nori sau daugiau leisti pensijoje, ne tik patenkinti bazinius poreikius. Bet iš kitos pusės natūralu, kad keičiasi pragyvenimo lygis ir kainos. Pradedame realiau vertinti situaciją ir suprantame, kad pinigų pensijoje reikės daugiau.
– Skamba iš tikrųjų daug. Pirmiausia, ką reiškia 300 tūkstančių eurų santaupų? Kokiu pavidalu juos reikia turėti? Ar sąskaitoje, ar gal nekilnojamojo turto pavidalu? Atrodo labai daug, bet gal ir įmanoma tiek sukaupti?
– Iš tiesų ta suma, jeigu žiūrime tiesiog kaip į skaičių, atrodo didelė – jau penkių nulių kategorijoje. Bet viskas priklauso nuo to, kaip ją vertinsime ir iš kokio atskaitos taško. Jei tai 25-erių jaunuolis, ši suma jam tikrai realiai pasiekiama ir sukaupiama vien antroje pakopoje. Jeigu vertinsime, kad jis uždirba vidutinį atlyginimą, jo pajamos kasmet auga apie 3 procentus, o fondų grąža siekia apie 5 procentus, pensiniame amžiuje jis gali būti sukaupęs per 300 tūkstančių eurų.
Jeigu tokią sumą, kurią įvardijo respondentai – turint 300 tūkstančių galėtų išeiti į pensiją jau dabar, būdami apie 50–60 metų, vargu, ar taip greitai pavyktų sukaupti. Tikriausiai reikėtų pasitelkti ne tik antrą, bet ir trečią pakopą, investuoti savarankiškai ir apskritai turėti planą, o ne tikėtis, kad viskuo pasirūpins valstybė. Nes valstybės pensijos, kaip žinome, šiandien siekia apie 720 eurų – toli nuo to, kokios pensijos norėtų Lietuvos gyventojai.
– Jei pensinis amžius – beveik 65 metai, o žmogus gyvena, tarkime, iki 85-erių, tai su trimis šimtais tūkstančių eurų kas mėnesį turėtum apie 1 200 eurų. Tai irgi nėra stebuklas.
– Taip.
– Bet yra ir tokių, kurie numoja ranka ir sako, kad užtenka 25 tūkstančių. Skamba kaip pokštas.
– Priklauso nuo vertinimo. Galbūt žmogus tikrai turi tik bazinius poreikius ir apie tai per daug negalvoja. Bet kai kalbame apie pensiją, juk norime gyventi oriai – turėti daugiau laiko, pakeliauti, pamatyti, ne tik pavalgyti ir susimokėti už komunalinius. Kad pensija būtų ori, tikrai turėtų būti didesnė nei 1 200 eurų. Kitos apklausos rodo, kad šiuo metu žmonės norėtų gauti apie 1 500 eurų pensijos per mėnesį. Todėl svarbiausia turėti planą – kaip sieksime to, kaip pasirūpinsime savo ateitimi. Už savo ateitį esame atsakingi patys.
– Ar žmonių požiūris skiriasi pagal tai, kur jie gyvena?
– Be abejo. Mažesnes sumas dažniau įvardija mažesnių apskričių, rajonų ar žemesnio išsilavinimo respondentai. Kuo išsilavinimas aukštesnis, miestas didesnis – tuo lūkesčiai ir norai auga. Ir tai visiškai natūralu, nes, įvertinus, kiek kas kainuoja, tos sumos didėja. Bet jei poreikius susimažina iki minimumo, sako – mums nedaug reikės. Vis dėlto šiai dienai girdime, kad su 720 eurų pensija išgyventi sunku.
– Priminkite, kokį procentą dabartinio atlyginimo reikėtų gauti senatvėje, kad gyventum sočiai?
– Kad galėtume ne tik užtikrinti būtiniausius poreikius, bet ir turėti laisvalaikį, pomėgius, pakeliauti, reikėtų užsitikrinti apie 70–80 procentų dabartinių pajamų senatvėje. Dabar skaičiuojama, kad valstybės pensija dažniausiai sieks tik apie 25 procentus. Todėl reikėtų nelaukti, o jau dabar pagalvoti, kaip kaupsime savo ateičiai, susidaryti planą ir imtis veiksmų.
– Kodėl, jūsų nuomone, 20-mečiui, kuriam dar visas gyvenimas prieš akis, verta pradėti galvoti apie pensiją?
– Kuo anksčiau pradėsime apie tai galvoti, tuo mažesnes mėnesines įmokas reikės mokėti. Čia labai gerai veikia sudėtinių palūkanų efektas – per ilgą laiką jos turi tendenciją augti, todėl finansinė našta kiekvieną mėnesį bus mažesnė. Taip lengviau užtikrinsime tiek šiandienos, tiek ateities poreikius.
