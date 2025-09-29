 „Orlen service Lietuva“ atleidžia dešimtadalį darbuotojų

2025-09-29 07:09
BNS inf.

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdomą naftos perdirbimo gamyklą „Orlen Lietuva“ Mažeikių rajone prižiūrinti bendrovė „Orlen service Lietuva“ (iki 2020 metų – „Emas“) atleidžia beveik dešimtadalį darbuotojų – 31-ą iš 363-jų. 

„Orlen service Lietuva“ atleidžia dešimtadalį darbuotojų / Scanpix nuotr.

Apie planuojamą grupės darbuotojų atleidimą ji pranešė Užimtumo tarnybai, skelbia tarnyba.

Pernai „Orlen service Lietuva“ pasiekė 16,9 mln. eurų apyvartą (2023 metais – 11,74 mln, eurų), jos grynasis pelnas augo iki 1,3 mln. eurų (792 tūkst. eurų), ji išmokėjo 399 tūkst. eurų dividendų, rodo 2024-ųjų veiklos ataskaita, pateikta Registrų centrui.

Šiemet bendrovė kelia tikslą metus baigti pelningai, auginti pajamas, pradėti naujas veiklas, plėsti paslaugas, be kita ko, didinti darbuotojų darbo efektyvumą optimizuojant jų skaičių.

Pernai 98,6 proc. pajamų įmonė gavo iš paslaugų „Orlen Lietuvai“.

100 proc. „Orlen service Lietuvos“ akcijų valdo Lenkijos „Orlen Serwis“. 

