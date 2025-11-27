 Palygino restoranų apyvartą – ne tokie ir prasti laikai?

2025-11-27 11:57
BNS inf.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta Lietuvoje per 10 šių metų mėnesių siekė 17 mlrd. (be PVM) eurų ir buvo 3,7 proc. didesnė nei pernai tuo pat metu, pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Palygino restoranų apyvartą – ne tokie ir prasti laikai? / L. Balandžio / BNS nuotr.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per šį laiką siekė 1,4 mlrd. eurų (be PVM) – 0,2 proc. daugiau, o vien spalį, palyginti su rugsėju, ji augo 0,4 proc. iki 139,7 mln. eurų (be PVM), tuo metu palyginti pernai spaliu – smuko 0,5 proc.

Bendra prekybos įmonių apyvarta spalį, palyginti rugsėju, padidėjo 0,3 proc. ir siekė 1,8 mln. eurų (be PVM), o palyginti su pernai spaliu – 3,9 proc., maisto ir alkoholio prekybos įmonių – atitinkamai augo 0,6 proc. ir 1,2 proc., ne maisto – atitinkamai augo 0,6 proc. ir 10,5 proc., o automobilių degalų – sumažėjo atitinkamai 0,7 proc. ir 4,3 proc.

Visi rodikliai nurodyti pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką. 

