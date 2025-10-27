Įvertino mažmeninės prekybos ir restoranų apyvartą – gyventojai leidžia sau daugiau?

Restoranų, kavinių ir kitų maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per devynis mėnesius augo 0,5 proc., per mėnesį – 1,6 proc., rugsėjį, palyginti su tuo pačiu metu pernai – 1,7 proc., pirmadienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Visų prekybos įmonių apyvarta sausį–rugsėjį siekė 15,23 mlrd. eurų, o vien rugsėjį – 1,73 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis), o vien maitinimo įmonių – atitinkamai 1,25 mlrd. eurų ir 149,3 mln. eurų (be PVM).
Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per devynis mėnesius augo 7 proc., per mėnesį smuko 0,9 proc., o per metus kilo 6,4 procento.
Ne maisto prekėmis prekėmis prekiaujančių bendrovių apyvarta sausį–rugsėjį augo 11,9 proc., rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, krito 2,2 proc., o palyginti su pernai rugsėju – ūgtelėjo 10,4 procento.
Visi rodikliai nurodyti pašalinus darbo dienų skaičiaus įtaką.
