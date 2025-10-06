Pasiruoškite: spalio 7-ąją sulauksime neįtikėtino elektros kainos šuolio

T. Povilauskas pabrėžia, kad nuo spalio 7 d. elektros kainos „Nord Pool“ biržoje bus nustatomos kas 15 min., o ne kas valandą kaip dabar.
„Jau susiformavo rytojaus (day-ahead) elektros kainos Lietuvoje, todėl galime matyti, kokie tie svyravimai bus valandos eigoje. Ir jie dideli. Pavyzdžiui, nuo 19 iki 20 val. bus keturi kainų intervalai ir skirtumas tarp minimalios (153 EUR/MWh) bei maksimalios (379 EUR/MWh) kainos bus dvigubas“, – sakė ekspertas.
Pasak T. Povilausko, didžioji dalis gyventojų turi fiksuotos kainos sutartis ir jiems tokie kainų formavimo pokyčiai tiesiogiai nėra aktualūs (tiekėjai įskaičiuoja disbalanso kaštus).
„Tačiau tiems, kurie pasirinks kas 15 min. kintančios kainos sutartis, bus galima ir susimažinti kainą (naudojant energijai imlius prietaisus žemos kainos intervaluose), ir pasididinti (naudojant energijai imlius prietaisus didžiausios kainos intervaluose). Norint susimažinti kainą, reikia būti lanksčiu vartotoju (stebėti kainas ir reguliuoti vartojimą)“, – rašė ekonomistas savo feisbuko paskyroje.
T. Povilauskas paaiškino, kodėl tokie pokyčiai apskritai vyksta Europos elektros rinkoje. Anot jo, taip siekiama didinti Europos elektros rinkos lankstumą augant atsinaujinančių energijos išteklių gamybos plėtrai. Ir lankstumą ne tik iš pasiūlos, bet ir paklausos pusės.
