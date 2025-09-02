 Paskaičiavo vidutinį atlyginimą didmiesčiuose ir regionuose: vejasi sostinę?

Paskaičiavo vidutinį atlyginimą didmiesčiuose ir regionuose: vejasi sostinę?

Vidutinis mėnesinis atlyginimas Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) neatskaičius mokesčių antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 2633 eurai – 1,6 proc. daugiau nei pirmąjį ketvirtį, o Vidurio ir vakarų Lietuvoje jis siekė 2189,7 euro – 2,7 proc. daugiau.

Paskaičiavo vidutinį atlyginimą didmiesčiuose ir regionuose: vejasi sostinę? / Freepik.com nuotr.

Darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų antrąjį ketvirtį siekė 443 eurus ir per ketvirtį sumažėjo 16 eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Vidutinis mėnesinis atlyginimas „į rankas“ Sostinės regione siekė 1601,3 euro – 1,5 proc. daugiau nei prieš ketvirtį, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 1361,3 euro, arba 2,2 proc. daugiau.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per ketvirtį labiausiai – 3,3 proc. – išaugo Panevėžio ir Telšių apskrityse, mažiausiai – 1,6 proc. Tauragės ir Vilniaus apskrityse. Didžiausią – 2633 euro – bruto atlyginimą gavo Vilniaus apskrities darbuotojai, mažiausiai – 1937,8 euro – uždirbo Marijampolės apskrities darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose savivaldybėse nuo 0,1 proc. (Rietavo) iki 6,7 proc. (Kėdainių rajone). Daugiausiai – 2719 eurų – gavo Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai, mažiausiai – 1706,3 euro – uždirbo Zarasų rajono savivaldybės darbuotojai.

Per metus – antrąjį ketvirtį, palyginti su 2024 metų tuo pačiu laikotarpiu – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse nuo 4,4 proc. (Kelmės r.) iki 15,8 proc. (Zarasų raj.).

