Patvirtino elektros paslaugų kainų viršutines ribas – jos lems galutines vartotojų sąskaitas

Pasak rinkos reguliuotojo, vidutinė elektros perdavimo kaina mažės 7 proc., o jos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinkle – atitinkamai augs 5,8 proc. 24,5 procento.
„Kainų viršutinių ribų pokyčiai leidžia užtikrinti reikalingas investicijas į infrastruktūrą, įskaitant investicijas kritinės infrastruktūros apsaugai bei įgalina užtikrinti patikimą elektros tiekimą", – pranešime sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
„Litgrid“ paslaugos kainos viršutinė riba kitąmet bus 1,27 cento už kilovatvalandę (kWh, be PVM) – 21,4 proc. didesnė nei šiemet (1,046 cento). Pasak reguliuotojo, didesnę kainą lėmė mažesnis planuojamas perduoti elektros kiekis bei didesnės kapitalo sąnaudos dėl atliktų investicijų.
Vis dėlto vidutinė perdavimo kaina mažės dėl 24,7 proc. sumažintos „Litgrid“ papildomų paslaugų įsigijimo dedamosios (1,265 cento už kWh).
Tuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) paslaugos kaina augs 5,8 proc. iki 1,214 cento už kWh (be PVM) vidutinės įtampos ir 24,5 proc. iki 2,639 proc. – žemos įtampos tinkluose. Kaina didinama dėl investicijų į nusidėvėjusį turtą.
Visuomeninį tiekimą užtikrinančio „Igničio“ tiekimo kaina augs 14,8 proc. iki 1,048 cento už kWh (be PVM) – dėl augančių veiklos sąnaudų ir prognozuojamo didesnio visuomeninio tiekimo klientų skaičiaus.
Šių kainų viršutinės ribos yra sudedamoji galutinės elektros kainos vartotojams dalis. Galutinės kainos visuomeniniams vartotojams paaiškės lapkričio pabaigoje.
