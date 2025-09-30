Paukštys: tai yra vienintelis kelias į klestinčią ir laimingą visuomenę

Ilgametę patirtį versle turintis vyras svarsto, kad žmones labiausiai motyvuoja ne tik geras atlyginimas, bet ir galimybė realizuoti savo gebėjimus, dirbti mėgstamą darbą.
„Atlyginimas labai svarbu. Tačiau žmogui svarbu ir rasti mėgstamą darbą. Daug žmonių Lietuvoje neranda mėgstamo darbo, nes nežino, ką nori daryti. Tuomet žmonės yra nelaimingi“, – sako verslininkas.
Jo teigimu, dirbant mėgstamą darbą nebelieka klausimo, ką veikti, kuo užsiimti.
„Įsivaizduokite, jei būtų keturios darbo dienos. Tris dienas žmonės neturėtų ką veikti. Alkoholio, narkotikų problema išaugtų. Kiek būtų nelaimingų žmonių. Išleiskite žmogų trijų mėnesių atostogų – jis grįš piktas, nes tiek laiko neturėjo ką veikti. Bet jei turi ką veikti, jei dirbi mėgstamą darbą, realizuoji save, nebereikia sukti galvos, kuo užsiimti“, – dėsto A. Paukštys.
Jis teigia, kad visuomenės, kuriose gyvena tik vartotojai, o ne pridėtinės vertės kūrėjai, yra pasmerktos žlugti. Vakarų visuomenė, sako A. Paukštys, jau pateko į nuosmukį ir tai prives prie revoliucijų.
„Baisiausias dalykas yra prarasti kompetencijas, – svarsto „Teltonikos“ įkūrėjas. – Jei Europoje užsidarytų visos gamyklos, praėjus 20 metų jų niekas nebeatstatytų, nes nebebūtų, kam jose dirbti, nebebūtų žmonių, kurie sugebėtų kurti tokią vertę, kokią kuria dabar.“
Jis apgailestauja, kad darbas žmonėms netampa vertybe, o taip yra todėl, sako, kad ekonominė ir socialinė Europos politika skatina žmones nedirbti, gyventi iš pašalpų.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
„Lietuvoje visi kalba, kad reikia kelti minimalų atlyginimą. Kodėl nekalbama apie tai, ką padaryti, kad lietuviai gautų didžiausius atlyginimus Europoje?“ – klausia verslininkas.
Jo teigimu, pakėlus minimalų atlyginimą žmonės netaps laimingesni, nes į laimę, kaip jau minėta, veda galimybė realizuoti save.
A. Paukštis sako, kad nereikėtų bijoti, jog kai kurios profesijos tampa nebereikalingos, nes vietoj jų atsiranda kitų. Svarbu, kad žmonės mokėtų persiorientuoti. Jis įsitikinęs, kad dirbtinis intelektas nepakeis žmonių. Grėsmių kelia ne dirbtinis intelektas, o tinginystė ir nenoras keistis, įsitikinęs verslininkas.
Svarstydamas, ko reikia, kad ekonomika klestėtų, o žmonės būtų laimingi, jis sako, kad visa ko pagrindas yra švietimas.
„Viskas remiasi į švietimą. Jei paruoštume aukštos motyvacijos specialistus, jei žmonės būtų motyvuoti mokytis, dirbti aukštos kvalifikacijos darbus, viskas būtų gerai. Reikia, kad švietimas būtų Nr. 1. Mokytojo darbas turėtų būti gerbiamas, mokytojas turėtų gerai uždirbti, šis darbas turėtų būti prestižinis. Aukštos kvalifikacijos mokytojas paruoš aukštos kvalifikacijos specialistus. Bet jei mokytojai uždirbs nedaug, negalime iš jų kažko daug tikėtis“, – neabejoja A. Paukštys.
Jo teigimu, būtina suprasti, kad prioritetas – ne paruošti keliasdešimt tūkstančių gerų specialistų, o visą tautą ruošti kaip gerus specialistus.
Jis priduria, kad didelį darbą, kalbant apie klestinčią ekonomiką ir laimingą visuomenę, atlieka politikai.
„Reikia, kad politikai mylėtų verslą. Reikia užvesti žmones dirbti, ne skaldyti ir priešinti, ne atimti ir padalyti, o sukurti ir padalyti. Mums reikia, kad atsirastų visuomenė, kuri yra turtinga, tada išsispręstų problemos. Tikslas turėtų būti išmokyti žmones kurti vertę, tuomet jie bus laimingi. Žmogui nereikia šiek tiek didesnio minimalaus atlyginimo, jam reikia uždirbti dvigubai daugiau. O tam reikia sąlygų. Reikia statyti gamyklas, kviesti investuotojus. Bet gal žmogus neturi gebėjimų užsidirbti? Todėl reikia investuoti į švietimą“, – dar sykį pabrėžia A. Paukštys.
