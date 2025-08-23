Politikams teiks rekomendacijas dėl rizikų, susijusių su jų buvusiu verslu ar darbu

Pasak jos, tokią rekomendaciją parengti paskatino rugpjūčio 8 dieną gautas Aplinkos ministerijos kreipimasis, kuriame tarnybinės etikos sargų prašoma pateikti nuomonę dėl ministro Povilo Poderskio iki darbo Vyriausybėje vykdytos lobistinės veiklos ir galimo interesų konflikto jam pastaruoju metu priimant sprendimus, susijusius su vėjo parkų plėtra.
VTEK prašoma paaiškinti, ar ministras turėtų nusišalinti nuo ūkinės veiklos poveikio aplinkai (PAV) vertinimo tvarkos.
„Prašymas iš Aplinkos ministerijos nagrinėjamas kaip prašymas pateikti VTEK rekomendaciją dėl galimų rizikų ir kokių veiksmų reikia imtis siekiant jų išvengti“, – BNS teigė V. Aleksejūnė.
Pasak jos, šiam prašymui nagrinėti VTEK turi vieną mėnesį.
„Šio prašymo pagrindu nėra inicijuojamas aplinkos ministro elgesio tyrimas“, – pridūrė VTEK atstovė.
Seimo Aplinkos apsaugos komitetui kilo įtarimas, kad aplinkos ministras galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus rengdamas naujas taisykles dėl vėjo elektrinių poveikio paukščiams ir šikšnosparniams.
Situacijai išsiaiškinti jis buvo surengęs specialų posėdį, kuriame paaiškėjo, kad ministras, nepatenkintas pirminiu taisyklių variantu, kitą jų projektą parengė pats.
Pasak portalo „15min“, palyginus galiojantį dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.
Tvarkos pakeitimais, Aplinkos ministerijos teigimu, tikimasi paspartinti vėjo parkų PAV ir sprendimų priėmimo procedūras, o diegiant naujas technologines priemones – išvengti paukščių ir šikšnosparnių žūčių prie elektrinių.
Iki tapdamas ministru P. Poderskis vertėsi lobistine veikla, susijusia su vėjo jėgainių parkais.
