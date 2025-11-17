Prasidėjo nuolaidų maratonas

„Ruošiamės Kalėdoms, tai kalėdinėms dovanos draugams, visiems, žodžiu“, – teigė moteris.
Nuolaidos vos ne ant kiekvieno kampo – lauke, vitrinoje, lentynoje. Prekybos centrai, internetinės parduotuvės taip skelbia nuolaidų medžioklės startą.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Medžioju ir labai neblogai primedžiojau, galiu pasakyti“, – sakė pašnekovė.
Kas anksčiau buvo viena didžiausia metų išpardavimo diena – Juodasis penktadienis – dabar išaugo į visą mėnesio maratoną.
„Tikrai ne Juodasis penktadienis ir vadinkime daiktus tikraisiais vardais – tai juodasis mėnuo. Mes jau pavėlavome lapkričio vidury įjungti nuolaidas“, – šnekėjo „Candle Hand“ bendraįkūrėja Rūta Kisieliūtė.
Nuo simbolinių kelių eurų iki pusės kainos akcijų. Konkretų nuolaidos dydį diktuoja verslas.
„Yra parduotuvių, kurios taiko ir visoms prekėms 50 procentų, kurios taiko ir 20 procentų arba tik daliai asortimento“, – kalbėjo „Ogmios grupės“ marketingo vadovas Edgaras Valickas.
„Prekybininkai patys pasirenka, kokią nuolaidą taikyti, jie geriausiai jaučia, ko vartotojai nori, ko ieško“, – nurodė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
„Prekės už savikainą – ir 70 procentų nuolaidas turėsime“, – sakė Varlės.lt komunikacijos projektų vadovė Alina Kazakevič.
Mažesnių kainų ne šiaip norisi. Jų reikalauja ir klientai, ir prekybos centrai.
„Dabar visi prekybininkai priversti daryti nuolaidas“, – tvirtino R. Kisieliūtė.
„Taip, mes bandome įtikinti parduotuves daryti didesnes nuolaidas“, – pabrėžė E. Valickas.
Kaip ir tradicinėje medžioklėje, taip ir nuolaidų – už grobį tenka pakovoti. Pirkėjų apetitas milžiniškas. Tokiomis dienomis čiumpa net laisvadienius.
„Žinokit, negaliu pasakyti, pats dabar nelabai dirbu, gal visi taip pat sau leidžia“, – nurodė pirkėjas Tomašas.
„Skaičiuojame, didžiųjų nuolaidų dienomis pirkėjų srautas išauga penkiolika procentų, jei palyginsime su įprastu savaitgaliu“, – kalbėjo „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
„Jeigu lyginsime paprastą penktadienį ir juodąjį, tai 100 proc. išauga srautas, tai vau, tikrai“, – šnekėjo Varlės.lt komunikacijos projektų vadovė.
Tenka brautis ir tarp lentynų, ir laukti eilėse prie kasų. Ar verta – pirkėjų nuomonės nesutampa. Vieni pastebi, kad per išpardavimus kainos net didesnės nei iki jų, o ir prekių smarkiai trūksta.
„Kosmetika maždaug 25 procentais brangesnė uždėta dabar, gerų, einamų prekių nėra“, – šnekėjo pirkėjas Kęstutis.
„Stengiamės papildyti pagal poreikį, atnešti kuo daugiau prekių, bet tikrai žmonių srautai dideli, ne visada spėjama“, – kalbėjo „Maximos“ atstovas.
Nuolaidoms pasiruošti reikia ne tik prekių, bet ir pinigų. Smulkusis verslas prieš lapkričio išpardavimus skolinasi daugiau nei pernai.
„Įmonė neturi pakankamai rezervų, tai normalu pasiskolinti medžiagoms pagaminti gaminius ir tai pačiai reklamai investuoti, nes kaštai labai išauga“, – tvirtino „Candle Hand“ bendraįkūrėja.
Viena aišku – tarp geidžiamiausių pirkinių šiemet pokyčių nėra.
„Populiariausia technika, grožio prekės, drabužiai, avalynė“, – teigė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas.
Panašu, dovanų ar prekių bus perkama daugiau nei pernai.
„Neatvažiuoja taip dažnai, bet kai atvažiuoja – perka daugiau ir aplanko daugiau parduotuvių, nei iki tol aplankydavo“, – sakė „Ogmios grupės“ marketingo vadovas.
Lietuviškų žvakių gamintoja sako, kad per išpardavimus vidutiniškai bus išleista nuo 50 iki 80 eurų. Lietuviai nesikuklina.
„Lietuviai perka geriau ir krepšelio dydis didesnis negu vokiečių, prancūzų ar italų“, – tvirtino R. Kisieliūtė.
Komercinio banko duomenimis, pernai per lapkričio išpardavimo savaitę tautiečiai išleido beveik 13 milijonų eurų.
