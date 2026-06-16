Premjerė apie siūlymą didinti NPD: turime atsakingai vertinti bet kokius mokesčių pakeitimus

Partneriai Trišalėje taryboje sutarė, kad kitų metų minimali mėnesio alga (MMA) turėtų kilti 7,19 proc., o dvejus metus nedidintas NPD augti 4 proc.
Tačiau Vyriausybė siūlymui nepritaria, siūlo kitų metų MMA didinti 92 eurais – iki 1245 eurų „prieš mokesčius“.
„Mūsų tikslas aiškus – kad žmonių pajamos augtų kartu išlaikant ekonomikos stabilumą ir darbo vietų konkurencingumą. Diskusijose buvo keliami ir siūlymai didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tačiau šiandien turime atsakingai vertinti bet kokius mokesčių pakeitimus“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį rašė I. Ruginienė.
„Žmonių pajamų augimas išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Turime užtikrinti tvarius sprendimus, kurie žmonėms duotų realią naudą“, – teigė premjerė.
Finansų viceministras skaičiavo, kad įgyvendinus darbdavių ir profsąjungų siūlymą biudžeto pajamos kitais metais sumažėtų 40 mln. eurų.
Pasak jo, kitais metais jau įsigalioja Seimo priimtas prezidento siūlymas taikyti papildomą NPD tėvams, auginantiems vaikus, kuris siekia 87 eurus už vaiką arba 1044 eurus per metus.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno MMA.
Šiemet MMA padidinta ir siekia 1153 eurus (ant popieriaus) per mėnesį, minimalios algos dydį rudenį patvirtina Vyriausybė, jis priimamas su valstybės biudžetu.
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