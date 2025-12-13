Premjerė: ES sankcijų klausimas Baltarusijos kalio trąšų eksportui nėra svarstomas

„Dėl Baltarusijos kalio trąšų eksporto ir toliau galioja Europos Sąjungos sankcijos. Lietuva šiuo klausimu nėra gavusi jokių prašymų, taip pat nėra signalų, kad jis būtų svarstomas Europos Sąjungos lygmeniu“, – premjerės komentarą BNS perdavė jos atstovas Ignas Dobrovolskas.
URM atkreipia dėmesį, kad JAV priima savarankiškus sprendimus dėl sankcijų Baltarusijos režimui, kurie nėra susieti su ES sankcijomis.
„ES nevyksta jokių svarstymų laisvinti sankcijas Baltarusijos režimui“, – teigiama URM išplatintame komentare žiniasklaidai.
Be to, URM teigia, kad nė viena iš priežasčių, dėl kurių ES pradėjo taikyti sankcijas Baltarusijai nėra išnykusi.
„Vidinės represijos, kenkimas demokratijai, migracijos instrumentalizacija, pagalba Rusijai vykdant agresiją prieš Ukrainą, dabar – ir kombinuota hibridinė ataka. Politinių kalinių paleidimas yra svarbus diplomatijos pasiekimas, tačiau Lietuvos pozicija nesikeičia: Baltarusijos vykdomi veiksmai daro didelę žalą Lietuvos, ES ir NATO saugumui“, – teigia URM.
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas teigė, kad tikėtina, jog JAV ketinimas panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui yra susijęs su šeštadienį įvykusiu politinių kalinių paleidimu.
Jis taip pat teigė, kad gali būti, jog JAV sieks spausti ES ir Lietuvą panaikinti sankcijas Baltarusijai, tačiau R. Motuzas sako, kad tai „nebūtų greitas procesas“. Jis sakė abejojantis, kad ES galėtų pritarti sankcijų švelninimui.
„Gali būti tam tikrų užuominų (JAV spaudimo – BNS), bet mes žinome, kad Lietuva privalo vykdyti Europos Sąjungos ir kitų, ir Jungtinių Tautų sankcijas. Bet reikėtų turbūt spausti 27 šalis. Reikėtų 27-ių Europos Sąjungos šalių sutarimo. Ir aš manau, kad tai būtų negreitas procesas, daugelio Europos Sąjungos valstybių reakcija būtų gan neigiama. Ir Lietuvos taip pat“, – BNS sakė R. Motuzas.
„Mes žinome, kas vyksta šiuo metu, kad ir hibridinės atakos, ir kita. Ir Baltarusija tikrai nepadoriai elgiasi mūsų atžvilgiu. Mes apie tai informavome ir savo partnerius“, – pridūrė jis.
Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja šeštadienį teigė, kad JAV sankcijų panaikinimas yra kaina už politinių kalinių paleidimą.
Kaip rašė BNS, JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui. Apie tai šeštadienį paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
Šis sprendimas gali būti aktualus Lietuvai, nes Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Kaip rašė BNS, Baltarusija šeštadienį paleido 123 politinius kalinius, devyni iš jų buvo paleisti per Lietuvą, likę – per Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp paleistųjų buvo du Lietuvos piliečiai.
