Premjerė: Kelių fondas turi pildytis, tačiau prioritetas – gynybai

„Turime suprasti, kad biudžeto formavimas šiek tiek pasikeitė ir jis nėra jau toks, koks buvo prieš du, tris ar daugiau metų. Šiai dienai turime ypač stiprų prioritetą – tai gynyba ir saugumas. (...) Tai yra pagrindiniai aspektai, kuriuos turime mintyje formuodami biudžetą“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje sakė I. Ruginienė.
„Viską darome, kad Kelių fonde būtų pinigai. Jį sukūrėme tik pavasario sesijoje, tai, be abejo, turime jį pildyti pinigais“, – teigė ji.
Seimas Kelių fondą įteisino šių metų vasarą. Tikimasi, jog finansavimą keliams jis galėtų kasmet padidinti apie 400 mln. eurų.
Vis dėlto, asociacija „Lietuvos keliai“ bei Lietuvos savivaldybių asociacija tikina, jog iki šiol nėra aiškių išlaidų kelių priežiūrai ir plėtrai šaltinių, todėl finansavimas keliams 2026 metais gali būti netgi mažesnis nei šiemet.
I. Ruginienė savo ruožtu pabrėžė, kad rengiamas 2026-ųjų valstybės biudžeto projektas „yra įtemptas“, jame planuojant dideles išlaidas krašto apsaugai bei per artimiausius metus siekiant jos finansavimą padidinti iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
„Biudžetas tikrai įtemptas, gynybai skiriama nemažai. Toliau investuosime į gynybą, nes mūsų žmonės turi jaustis saugūs“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Verslo teigimu, 2026 metais kelių fonde turėtų būti numatyta „tvirta finansinė bazė“ – bent 150–180 mln. eurų pajamų iš aiškiai apibrėžtų šaltinių.
Tuo metu į kelių fondą 200 mln. eurų tikimasi pritraukti iš dar neveikiančios sunkiojo transporto kelių rinkliavos informacinės sistemos, vadinamojo e. tollingo, dar 60 mln. eurų tikimasi gauti iš automobilių registravimo mokesčio, 18 mln. eurų – tokio pat krovininių transporto priemonių mokesčio, dar 30 mln. eurų – iš baudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir kelių rinkliavų bei mokesčių už vinjetes nesumokėjimą. Dar apie 100 mln. eurų fondas galėtų skolintis.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau yra išreiškęs viltį, jog Kelių fondas užtikrins didesnį kelių finansavimą. Anot jo, fondas turi būti grįstas papildomais finansavimo šaltiniais, antraip rizikuoja likti popieriniu projektu be praktinės naudos gerinant kelių būklę.
