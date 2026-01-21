Premjerė ragina mažinti maisto švaistymą ir keisti jo rezervo tvarką

I. Ruginienė sako pavedusi pernai sukurtai Maisto tarybai pavasarį suformuoti siūlymus, kaip būtų galima patobulinti valstybės rezervo formavimą.
„Rezervuodami prekes kasmet išleidžiame nemažą sumą pinigų, kad išlaikytume rezervuotume maisto prekes lentynose. Savo pavedimu suformuoju kelias užduotis Maisto tarybai – išdirbti atitinkamus sprendimus ir alternatyvas, kaip dar taikliau galime panaudoti pinigus, skirtus rezervo formavimui“, – žurnalistams trečiadienį teigė premjerė.
Ji sako, kad pokyčiais norima mažinti maisto švaistymą, taip pat skatinti vietos verslus ir ūkininkus bei teikti pagalbą nepasiturintiems.
„Įsigydami fizinius maisto produktus po tam tikro laiko juos rotuojant ir vis atnaujinant poreikį, galime besibaigiančio galiojimo produktus dotuoti nepasiturintiems per nevyriausybines organizacijas. Tuomet kiekvienas valstybės biudžeto euras turės keletą paskirčių, tiek prisidedant prie pasiruošimo X dienai ir valstybės rezervo, tiek skatinant vietinį verslą ir ūkininkus, tiek teikiant pagalbą nepasiturintiems“, – kalbėjo premjerė.
„Labai norėčiau, kad Maisto taryba padirbėtų iš peties per pavasarį, išdirbtų pasiūlymus, kaip galime dar toliau matyti valstybės rezervo formavimą“, – pridūrė ji.
Maisto taryba buvo įsteigta praėjusių metų pradžioje siekiant maisto sektoriaus plėtros, bendradarbiavimo tarp rinkos dalyvių ir gerinti konkurencinę aplinką smulkiems dalyviams. Ji taip pat analizuoja rinką ir teikia siūlymus.
Maisto taryboje dirba politikos formuotojų, gamintojų, perdirbėjų, prekybininkų, mokslo ir vartotojų organizacijų atstovai.
