Profsąjunga nepatenkinta Švietimo ministerijos planais dėl algų – rengs mitingą?

„Nepritardama tokiems susitarimams ir siekdama, kad mokytojų balsas būtų išgirstas, LŠDPS pradeda protesto akcijas. Lapkričio 19 dieną, 15.30 val. prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamas pirmasis mitingas“, – nurodoma ketvirtadienį išplatintame pranešime.
Šios profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas tikina, jog užuot kalbėjusi su visomis pusėmis ir siekusi bendro sutarimo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pateikė projektą, kuris neturi nei mokytojų, nei visų profesinių sąjungų pritarimo.
„Mokytojai šokiruoti, kad ministrė Raminta Popovienė, kuri buvo linkusi girdėti ir bendradarbiauti, priėmė tokį sprendimą ir, nesuderinusi su visa švietimo bendruomene, Seimui pateikė projektą, kuris sulaužė mokytojams duotą pažadą“, – cituojamas jis.
Kaip skelbė BNS, pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos jau nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad mokytojų algos kitąmet augs 5 procentais.
ŠMSM pirmadienį paskelbė derybose su švietimo profsąjungomis sutarusi, kad mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Tokį alternatyvų darbo užmokesčio didinimo grafiką Vyriausybei siūlė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjunga (LŠMPS).
Pasak jos pirmininko Egidijaus Milešino, nuo kitų metų rugsėjo numatyta 10 proc. padidinti pareiginę algą kiekvienam mokytojui, dar 1,5 proc. būtų papildomai skiriama už veiklos sudėtingumą, darbą su užsieniečiais ar specialių poreikių mokiniais.
Tačiau tokiam siūlymui nepritaria ne tik A. Navicko profsąjunga, bet ir šakos kolektyvinę sutartį pasirašęs Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas.
Jų pirmininko Sigito Vaitkevičiaus teigimu, atlyginimų didinimai nėra suderinti su aukštųjų mokyklų darbuotojais, profsąjunga ketina nepasirašyti siūlomo susitarimo.
