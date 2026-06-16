Razmislevičius dėl alimentų nemokančių tėvų: šiam siūlymui trūksta logikos

„Dažniausiai tėvai, kurie nemoka priteistų alimentų, slepia savo pajamas, turtą ir dažniausiai jie dirba šešėlyje. Jie tikrai nesinaudoja tėvadieniais, nes neturi galimybės to padaryti. Man truputį pritrūko logikos“, – LRT radijui antradienį sakė D. Razmislevičius.
„Tai atrodo nesąžininga (tokiais atvejais naudotis tėvadieniais – BNS), bet man atrodo, kad būtų daug didesni kaštai (...) tam rezultatui pasiekti“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu Vaiko išlaikymo užtikrinimo asociacijos prezidentė Viktorija Solovej sako, kad svarbu kelti klausimą, ar alimentų mokėjimo vengiantys tėvai turi teisę naudotis privilegijomis, pavyzdžiui, tėvadieniais.
„Mes iškėlėme klausimą dėl tėvadienių, mamadienių, bet yra ir kitos privilegijos, pavyzdžiui, šeimos kortelė, kurią taip pat norint gauti nėra tikrinami kažkokie duomenys, ar tėtis yra piktybinis alimentų vengėjas, bet jis gauna pakankamai nemažai nuolaidų bei privilegijų“, – teigė V. Solovej.
Medžioklės, Ginklų ir šaudmenų kontrolės bei Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siekiama vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklei, įgyti žvejo mėgėjo leidimą.
Pasak D. Razmislevičiaus, tikėtina, kad pasiūlymų, kaip pažaboti alimentų vengimą, gali atsirasti daugiau: „Siūlymų gali būti įvairiausių ir reikia, kad rastume bendrą sutarimą ir pritarimą jiems.“
V. Solovej teigimu, vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola siekia apie 213 mln. eurų, o kas penktas vaikas Lietuvoje jam priklausančio išlaikymo negauna.
D. Razmislevičius BNS anksčiau yra teigęs, kad iš diskusijų viešojoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos Baudžiamajame kodekse.
Anot jo, alimentų nemokantys tėvai dažniausiai yra vyrai, dirbantys šešėlyje – nerodo pajamų ir išvengia alimentų mokėjimo.
Jeigu pakeitimams Seimas pritartų, naujos sankcijos įsigaliotų nuo lapkričio 1-osios.
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