Ruginienė: „Fegdos“ atvejis verčia peržiūrėti pirkimų sąlygas

„Dar kartą reikia sėsti ir kalbėti apie konkursines sąlygas. Į tas sąlygas turi būti sudėta daugiau taisyklių, kad net regimybės išvengtume, kad nepasikartotų tokia situacija“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė I. Ruginienė.
„Mano ypatingas interesas pasižiūrėti pirkimus. Tikrai yra tobulintinų dalykų ir tą esam pasiruošę padaryti“, – pridūrė ji.
Karinio miestelio statybos rangovų konkursas vyksta pagal Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymą, leidžiantį viešuosius pirkimus atlikti neskelbiamų derybų būdu. Projektas įgyvendinamas viešosios ir privačios partnerystės būdu.
Antrojo miestelio statybos etapo konkurso laimėtojų eilės pirmoje vietoje yra „Merko statyba“ bei bendra „Conres LT“ ir „Fegdos“ įmonė „Rudina“.
Žiniasklaida ir opozicija yra kėlusi klausimų dėl „Fegdos“ ryšių su Socialdemokratų partija, be to, „Fegdai“ 2024-iasiais nebuvo suteiktas VSD patikimumo pažymėjimas, leidžiantis dirbti su slapta informacija.
„Fegda“ savo ruožtu aiškino, jog leidimo negavo, nes nesuteikė VSD duomenų apie įsigytas prekes iš trečiųjų šalių įmonių, o šiemet šis pažymėjimas jau buvo išduotas.
Premjerės teigimu, išvengti panašių atvejų gali padėti ir „eilė krašto apsaugos sistemos auditų“: Manau, kad tai sveikas pratimas pasižiūrėti, kur yra tam tikrų nesklandumų ir trūkumų ir ką galėtume per vidines tvarkas pasitaisyti.“
Anot I. Ruginienės, tai, jog „Fegda“ nėra įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą, yra kliūtis panaikinti antrojo etapo atrankos rezultatus.
„Pati prašiau ministerijos darkart patikrinti procedūras. Bet 20-oji Vyriausybė šitą konkursą paveldėjo jau su surašytomis sąlygomis, kad nepatikima įmonė galėtų dalyvauti“, – kalbėjo premjerė.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruožtu ketvirtadienį kartojo, jog jokia potencialius rangovus tikrinusi institucija nepateikė teisinio pagrindo teigti, kad „Fegda“ neatitiko konkurso sąlygų.
„Visos įmonės šią minutę, kiek esu informuotas, atitinka keliamas sąlygas ir mūsų pačių (...) per kelias kadencijas suformuotus kriterijus“, – žurnalistams Rūdninkų poligone teigė R. Kaunas.
Kaip rašė BNS, karinis miestelis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Miestelis vystomas etapais – pirmąjį 125 mln. eurų vertės etapą jau įgyvendina „Eika Construction“.
„Rudina“ laimėjo konkursą antrojo miestelio statybos konkurso A daliai, pasiūliusi 348,36 mln. eurų, tuo metu „Merko statyba“ laimėjo B ir C dalis su atitinkamai 280,43 mln. ir 322,8 mln. eurų kaina.
„Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis anksčiau sakė, kad ruošiantis dalyvauti konkurse įmonės privalėjo praeiti visas būtinas patikros procedūras.
„Fegda“ į Rūdninkų poligoną dar 2023 metais nutiesė gelžbetonio kelią, tačiau darbai buvo atlikti su defektais. Lapkričio pabaigoje įmonė su Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūra ir Lietuvos kariuomene susitarė, jog pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas ji pašalins defektus arba savo lėšomis nuties naują kelią.
„Fegdos“ komercijos direktoriumi anksčiau dirbo Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, bet teigia jokių ryšių su įmone nebepalaikantis.
