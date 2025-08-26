Ruginienė įvardijo, kas atgraso užsienio investuotojus, kokia turėtų būti ILTE transformacija

„Užsienio investuotojus atgraso geopolitinė aplinka“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.
„Skirsime ypatingą dėmesį gynybai ir įtikinsime investuotojus, kad mes pasirengę atgrasyti bet kokius agresorius ir tam rimtai ruošiamės“, – pridūrė ji.
„Valstiečių“ frakcijos narys Eimantas Kirkutis teigė, kad ekonomika yra labai stipriai susitraukusi ir prašė I. Ruginienės pasidalinti idėjomis, kaip stiprins ekonomiką ir pritraukti investicijų.
Ruginienės įžvalgos dėl ILTE
I. Ruginienė sako, kad nacionalinis plėtros bankas ILTE ateityje turi virsti valstybiniu banku ir konkuruoti su komerciniais bankais.
„ILTE turi ateityje virsti valstybiniu banku“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.
„Po truputį tie apmatai, žingsnis po žingsnio, vyksta. Žingsnis po žingsnio gerus namų darbus padarysime ir ILTE turėtų transformuotis į tą darinį, kuris jau dabar sudaro konkurenciją bankams. Turime ir toliau aktyviai siekti, kad turėtume alternatyvą mūsų komerciniams bankams“, – pridūrė ji.
I. Ruginienės teigimu, derybose dėl koalicijos buvo kalbėta apie ILTE ateitį.
