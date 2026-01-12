Šalčiai dukart didino elektros kainą

Sausio 5–11 dienomis vidutinė rinkos kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje išaugo dukart iki 149 eurų už megavatvalandę (MWh). Latvijoje elektros kaina buvo tokia pati, o Estijoje siekė 147 eurus.
„Praėjusią savaitę situacija elektros rinkose buvo išskirtinė. Visų pirma fiksavome rekordinį elektros vartojimą, kuris sausio 8 dieną 10.45 val. –11 val. buvo pasiekęs net 2375 MW“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Elektros poreikis Lietuvoje praėjusią savaitę išaugo 27 proc. iki 334 GWh. Vietos elektrinės šalyje užtikrino 49 proc. poreikio, o iš viso buvo pagaminta 165 GWh elektros – 27 proc. mažiau nei prieš savaitę.
Daugiausiai elektros gamino vėjo elektrinės – jų gamyba mažėjo 55 proc. iki 81 GWh, šiluminių jėgainių – augo tris kartus iki 55 GWh, hidroelektrinės pagamino 14 GWh, o kitos elektrinės – 16 GWh. Vėjo elektrinės gamino 49 proc. visos elektros, šiluminės jėgainės – 33 proc., hidroelektrinės – 9 proc., o kitos elektrinės – 9 procentus.
Bendras importo kiekis išaugo 77 proc. iki 185 GWh: 58 proc.– iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 36 proc. – iš Latvijos, o likę 6 proc. – iš Lenkijos. Eksporto srautai mažėjo 65 proc. iki 19 GWh: 62 proc. – į Lenkiją, 38 proc – į Latviją.
„LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojimas siekė 62 proc. Lenkijos kryptimi ir 39 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ – 0 proc. Švedijos kryptimi ir 91 proc. Lietuvos kryptimi.
