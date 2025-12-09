Seimas balsuos dėl „Sodros“, PSDF biudžetų, pareiginės algos dydžio, didesnių išmokų gimus vaikui

Vidutinė pensija kitąmet turėtų augti 12 proc. iki 750 eurų ir sudaryti 47 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (iki mokesčių). Turintiems būtinąjį stažą pensijos ūgteltų 12,5 proc. iki 810 eurų arba 51,1 proc. vidutinės algos.
Vyriausybė tikina, jog kitąmet pensijos augs sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija.
Seimui priėmus perteklinio „Sodros“ biudžeto pajamos 2026-aisiais augs 15,3 proc. iki 10,252 mlrd. eurų, o išlaidos – 10,9 proc. iki 8,788 mlrd. eurų, iš kurių pensijoms – 6,9 mlrd. eurų.
Seimas antradienį taip pat planuoja nustatyti naują pareiginės algos bazinį dydį. Jis kitąmet turėtų didėti 12,6 euro (0,7 proc.) iki 1798 eurų. Šis dydis naudojamas apskaičiuoti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, šio dydžio augimas palies daugiau kaip 200 tūkst. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, tarnautojų, pareigūnų, politikų, teisėjų, karių.
Parlamentarai ketina nuo 11 iki 14 bazinių socialinių dydžių padidinti ir išmokas už gimusį vaiką – tėvai turėtų gauti 1036 eurus.
