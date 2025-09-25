Seimas nutarė apmokestinti sąvartynų operatorius už tokių atliekų šalinimą

Už tai numatančias Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 95 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 1 parlamentaras susilaikė.
Šiuo dokumentu parlamentarai nustatė sąvartynų operatoriams mokesčio už fosfogipso atliekų šalinimą nepavojingų atliekų sąvartyne tarifą – 0,50 euro už toną. Nuo 2030 m. sausio 1 d. šis tarifas sieks 0,75 euro už toną, o nuo 2035 m. sausio 1 d. – 1 eurą už toną.
Naujas reguliavimas palies Kėdainiuose veikiančią „Lifosą“. Siekiant išvengti finansinės naštos šiai įmonei, nutarta mokesčio tarifą didinti palaipsniui.
Iniciatyvos autorius, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas tikisi, kad naujas mokestis paskatins ieškoti mažiau taršių fosfogipso atliekų panaudojimo būdų.
Šiuo metu už šalintas fosfogipso atliekas sąvartynų operatoriai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą.
Prognozuojama, kad didinant mokestį už fosfogipso atliekų šalinimą nepavojingųjų atliekų sąvartyne 2026–2030 metais į valstybės biudžetą būtų papildomai gaunama iki 1,25 mln. eurų kasmet. 2031–2035 metais valstybės biudžetas kasmet turėtų pasipildyti iki 1,88 mln. eurų. Taip pat skaičiuojama, kad nuo 2036 metų naujas mokestis kasmet atneštų į valstybės biudžetą apie 2,5 mln. eurų.
Fosfogipso atliekos susidaro kaip šalutinis produktas, gaminant chemines trąšas.
„Fosfogipso atliekos Kėdainiuose veikiančios trąšų gamyklos pašonėje pradėtos pilti nuo 1968 metų ir per tą laiką šioje vietoje išaugo daugiau nei 60 metrų siekiantys atliekų kalnai, išsidėstę daugiau nei 80 hektarų teritorijoje. Šie fosfogipso kalnai nuosekliai auga, didindami ekologinę krizę“, – Eltai teigė L. Jonauskas.
Jo duomenimis, gaminant fosforo rūgštį per metus susidaro apie 1,7–2,5 mln. fosfogipso atliekų, kurios šiuo metu šalinamos gamybinių atliekų sąvartyne.
