Seime – siūlymas leisti VAT ir VST pareigūnams keltais naudotis nemokamai

Tokiam socialdemokrato Kęstučio Vilkausko parengtam ir Vyriausybės patobulintam Vidaus vandenų transporto kodekso pataisų projektui šią savaitę pritarė Ekonomikos komitetas.
K. Vilkauskas siūlė leisti keltais nemokamai naudotis tik VAT, o Vyriausybė – ir VST pareigūnams.
Pataisos numato suteikti tarnybų transporto priemonėms pirmumo teisę ir kelto bilieto kainą kompensuoti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) biudžeto.
Komitetas, be kita ko, palaikė Vyriausybės poziciją ir atmetė K. Vilkausko siūlymą numatyti, kad VAT automobiliai būtų atleisti nuo kelių naudotojo mokesčio.
Pasak Susisiekimo ministerijos, įstatyme jau dabar įtvirtinta, jog šis o mokestis nemokamas už naudojimąsi keliais važiuojant Vidaus reikalų ministerijos ir ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų mašinoms.
Iki 2020 metų liepos 1 dienos tuometis Vadovybės apsaugos departamentas buvo pavaldus VRM ir mokesčio nemokėjo – pagal įstatymą VRM ir jos įstaigų transporto priemonės nuo jo atleistos. Tačiau po reformos VAT tapo pavaldi Vyriausybei, todėl K. Vilkauskas siūlė tokią pataisą.
KPPP finansavimo įstatymas dabar nustato, kad Vyriausybė kompensuoja tarnybos reikalais į Kuršių neriją vykstančių greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnų, karių, valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų bei šių tarnybų transporto priemonių perkėlimą keltais.
